عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان أول معيد من مرضى ضمور العضلات بجامعة الزقازيق

تشييع جثمان اول معيد
تشييع جثمان اول معيد من مرضي ضمور العضلات

شيع الآلاف من أهالي قرية المجفف، بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، جثمان الدكتور محمد عمر والذي يعد أول معيد من مرضى ضمور العضلات بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وذلك بعد صراع مع المرض.

حضر تشييع الجثمان وفد من كلية الحقوق يتقدمة عميد الكلية والعديد من أصدقاء الفقيد وزملائه والذين اشادو بحسن خلقة وسيرته الطيبة.

وأكد محمد عمر محمد خيري ، في حوار سابق له بموقع صدي البلد، أنه لا يوجد شيء في الحياة اسمه مستحيل وكلنا قادرون علي تحقيق الهدف إذا ما أردنا ذلك، وأحب أن أوجه نداءً إلي كل أسرة لديها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأقول لهم إن لديكم كنزا من الطاقة في أبنائكم وعليكم استغلالها ودعمها حتى يحقق ذاته.

محافظ الشرقية : لا توجد نية لتأجيل الدراسة أو تقليل ساعات العمل خلال الفترة المقبلة | فيديو

وتابع: وأود أن أتوجه بخالص الشكر إلى جميع أفراد أسرتي لدورهم البارز في ما وصلت له الآن فهم سر تفوقي وسبب من الأسباب الرئيسية فيما أنا فيه الآن من تفوق”.

لا توجد استغاثات.. محافظ الشرقية يطمئن أهالي القري بعد موجة الطقس السيئ

وقال ابن قرية المجفف: “في بداية سنواتي الدراسي وضعت أمامي هدفا هو تحقيق التفوق والنجاح، وفي إحدى السنوات الدراسية فوجئت بأحد المعلمين يقول لي اجلس في منزلك أرحم لك من التعب اللي انت فيه، ولكني لم ألتفت إلي أي شيء وكان دعم أبي ووالدتي وأشقائي القوة التي أستمد منها الإصرار”.

حصل علي مجموع طب ولكنه فضل الحقوق

وأضاف "محمد": “خلال سنوات الدراسة كنت دائما ما أحصل على الدرجات النهائية والمراكز الأولى على مستوى المدرسة ولدي العديد من شهادات التقدير، وفي الثانوية العامة حصلت على مجموع كبير، وكانت المفاجأة أن المجموع كان يؤهلني لدخول كلية الطب ولكن نظرا لإعاقتي فضلت كلية الحقوق”.

كان هدفي التفوق والتعيين معيدا بالكلية

وتابع: “منذ دخولي الكلية وأنا حريص كل الحرص على التفوق والحصول على التقديرات العليا وبالفعل أنعم الله علي بالتفوق والحصول على تقدير امتياز خلال السنوات الأربعة، وفوجئت باتصال هاتفي من الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والذي أتوجه إليه بخالص الشكر لدوره البارز واهتمامه الواضح بجميع الطلاب يخبرني فيه بقرار رئاسة الجامعة وأنني من ضمن المعينين كمعيد في كلية الحقوق”.

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال: “كان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكريمي شرفا كبيرا وحلما لم أكن أتوقع أن يتحقق حتى جاء الرئيس، وطلبت ان أتحدث وكان رقيقا جدا وأعطى لي الميكروفون وسط حالة من الفرحة الكبيرة من جانبي وفخر من جانب أسرتي بهذا اللقاء وأتمنى أن ألتقي بفخامته مرة أخرى”.

IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٥١٢٤٣_compress64
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٥١٢٤٣_compress64
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٥١٢٤١_compress43
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٥١٢٤١_compress43
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٦٢٢٤٥_compress9
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٦٢٢٤٥_compress9
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٥٣٦٤٧_compress91
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٥٣٦٤٧_compress91
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٦٠٧٢١_compress85
IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٦٠٧٢١_compress85
الشرقية محافظة الشرقية كلية الحقوق جامعة الزقازيق المراكز مرض رئيس وجه

ترشيحاتنا

مصدر بالسكة الحديد يكشف سبب اجتماع وزير النقل بقيادات الهيئة غدًا| خاص

سجل 99 هدفا وصنع 28 خلال أكثر من 300 مباراة.. أرقام كوكا في أوروبا بعد خناقته مع ميدو

سخط في بريطانيا جراء منح توني بلير وسام ملكي

إن شا الله ترميها.. مبروك عطية يرد على سائل يريد قطع الفلوس عن أمه.. فيديو

سيدة ملكية.. الملكة إليزابيث تمنح كاميلا زوجة الأمير تشارلز وساما رفيعا

خلي بالك.. هذه الأفعال تجعلك مستقيلاً من العمل بغير إرادتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إنجاز جديد.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي2021

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

فيديو

قلد صوت سوسن بدر .. حوار كوميدي مع تامر حسني

عدم استقرار وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين بتلك المناطق

فيا عيوب كتير.. أنغام تتحدث عن أبنائها وأمنية تتمنى تحقيقها.. فيديوجراف

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لحظة صدق.. أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ