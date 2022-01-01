الغيوم تغطي سماء الوادي الجديد وانخفاض حاد في درجات الحرارة.. صور

غطت سماء الوادي الجديد، الغييوم الكثيفه مع انخفاض حاد في درجات الحرارة مع سقوط رزار أمطار على بعض المناطق ونشاط خفيف لحركة الرياح.

فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأي حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

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وأكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان لها، أن بعض محافظات مصر قد تشهد ذروة حالة عدم الاستقرار خلال الساعات القادمة.

وكانت قد شهدت مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد مساء الجمعة، سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف في سماء مركزي الخارجة والداخلة والفرافرة، كما تعرض منذ الصباح مركز الفرافرة لسقوط أمطار خفيفة في بداية اليوم، وانخفاضها بشكل ملحوظ في آخر الليل.

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