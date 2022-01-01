مع بداية 2022 .. أعراض متحور فلورونا الجديد وكيفية الوقاية

بدأت وكالة الأنباء العالمية تتداول خبر ظهور متحور فلورونا الجديد في أول أيام عام 2022 وهو أحد سلالات فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم فى 2020.

متحور فلورونا ظهر في إسرائيل في أواخر 2021 ولكن لم تهتم به وسائل الإعلام الدولية بشكل كبير لذا لم يذاع صيته إلا فى العام الجديد .

ووفقا لما جاء فى موقع “ india” فإن أول حالة إصابة بـ متحور فلورونا الجديد سجلت في إسرائيل ولم تبلغ دول أخرى بوجود هذا المتحور الجديد حتى الآن.

وفقًا لما ذكرته عرب نيوز الخميس، يقول بعض الأطباء أن متحور فلورونا هو عدوى مزدوجة من فيروس كورونا والإنفلونزا وتم اكتشاف أول حالة إصابة هذا الأسبوع في إسرائيل.



ما هو فلورونا وما هي أعراضه؟

أفادت وكالة الأنباء ANI أنه حتى الآن ، لا توجد معلومات جديدة متاحة عن أعراض مرض فلورونا ويعتقد أن يكون المرض ناتجًا عن الأنفلونزا وفيروس كورونا في نفس الوقت وليس ناتجا عن تحور فى سلالة كورونا لذا من المتوقع أن يكن له تأثير قوى على الجهاز التنفسي وظهور مشاكل التنفس بدرجة قوية.

ولم تؤكد منظمة الصحة العالمية لتقرير اكتشاف فلورونا في إسرائيل ولا يتوفر الكثير من المعلومات حول المرض المكتشف حديثًا عن متحور فلورونا.

بحسب التقارير قال أطباء إسرائيليون إن متحور فلورونا تخضع للدراسة حيث شهدت البلاد ارتفاعًا في حالات الإنفلونزا في الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقا لما جاء فى موقع “ hindustantimes ” قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، طبيبة في مستشفى جامعة القاهرة ، لوسائل إعلام إسرائيلية ، إن متحور فلورونا قد تشير إلى انهيار كبير في جهاز المناعة حيث يدخل فيروسان إلى جسم الإنسان في نفس الوقت وبدأت إسرائيل بالفعل في إعطاء لقاح رابع ضد كورونا يوم الجمعة للأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

قال كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا ، الدكتور بول بيرتون ، إنه من الممكن أن تتمكن سلالتان من فيروس كورونا من تبادل الجينات وإطلاق نوع أكثر خطورة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن بيرتون قوله "كانت هناك بعض الأوراق العلمية المنشورة منذ فترة عن مسألة إصابة الإنسان بأكثر من فيروس أو أكثر من سلالة فى وقت واحد من جنوب إفريقيا وبالتأكيد الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لديهم قابلية أكبر لإيواء كلا الفيروسين".