الأدب وقضايا الوطن .. ندوات وأمسيات شعرية بـ ثقافة بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة بني سويف التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

وعقد بيت ثقافة الفشن ندوة أدبية حول الأدب وقضايا الوطن حاضرها أحمد جلال، الذي أكد خلالها، أن علاقة الأدب بالمجتمع تشمل علاقة الأديب بمجتمعه ووعيه لما يجري حوله وكشفه ما يخص المجتمع وما يخفى عن الآخرين، فالأدب فن من الفنون الجميلة يعكس مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية وسيلته في التعبير عن تلك القيم الكلمة المعبرة الموحية، وللكلمة دور في بناء المجتمعات وأكثر ما يظهر في المواقف العصيبة والأزمات وصانع هذه الكلمة أديب ملك عقلا واعيا متسلحا بالوعي والإيمان بالهدف، فكل شيء يمكن أن يزول إلا أثر الكلمة ولا يتغير شيء إلا عن طريق الكلمة.

جولات تفقدية

بينما عقد بيت ثقافة إهناسيا المدينة أمسية شعرية تضمنت عده قصائد منها قصيده لا تفكرني ناسيك للشاعر أحمد طه، وقصيدة الوحدة الوطنية للشاعر أشرف محمد، وقصيدة عودة السعيد تنورنا للشاعر عطيه معبد، قصيدة عن النظافة للشاعر منصور النويري.

كما استضاف قصر ثقافة بني سويف زيارة مدرسة بني هارون الابتدائية للتعرف على الأنشطة بمكتبة الطفل وتم عمل عرض ماسكات ومسرح عرائس قفازات ومسابقات متنوعة وجولة تفقدية لقصر الثقافة.