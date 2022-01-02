أحمد فاروق: سوء تفاهم بين طارق حامد وأحد معاوني كيروش وراء استبعاده من قائمة منتخب مصر

كشف أحمد فاروق محلل الريمونتادا عن سبب استبعاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك من قائمة منتخب مصر الوطني التي تستعد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامته في الكاميرون.

قال أحمد فاروق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاختيارات ليست سيئة كما صورها البعض، نعم عدم انضمام طارق حامد ومحمد مجدي قفشة قد يكون أمرا غير منطقيا ولكن يجب أن نُقيم قائمة منتخب مصر بشكل إجمالي"

أضاف: "كيروش من البداية أظهر شخصيته القوية باستبعاد طارق حامد وكذلك محمد شريف وقفشة، المدرب يفكر بقناعاته الفنية"

تابع: "لدي معلومة بأن هناك سوء تفاهم حدث بين طارق حامد وأحد أعضاء الجهاز الفني وهذا أعطى كيروش انطباعا سيئا قد يكون سبب استبعاد طارق حامد ولكن جزء من اسبتعاد طارق بالطبع فني"

وواصل فاروق حديثه قائلا: "الأرقام تؤكد أفضلية طارق حامد دفاعيا وتفوق مهند لاشين عليه هجوميا"

وختم حديثه قائلا: "تجربة كأس العرب أثبتت قوة أحمد رفعت وتألقه واستبعاده من قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم مفاجأة كبيرة بالنسبة لي"