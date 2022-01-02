قطع الكهرباء عن بعض قرى مركز بني سويف 4 ساعات من الاثنين للخميس

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف ، اعتباراً من الاثنين حتى الخميس " الأسبوع الحالي"من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.

وبحسب بيان القطاع ،سيتم قطع الكهرباء يوم الاثنين"3/1" عن قريةالكوم الأحمر وسعيد خفاجي، ويوم الثلاثاء"4/1" عن قرية رياض باشا، ويوم الأربعاء "5/1" عن قرية سنور، ويوم الخميس "6/1" عن الحمرايا.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.