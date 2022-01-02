فجوة بين مواردنا واستهلاكنا تصل لـ 20 مليار متر .. والدولة أنفقت 40 مليار جنيه على توشكى خلال 24 سنة .. أبرز تصريحات وزير الري في «مساء dmc»

تناول الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc" العديد من الموضوعات الهامة والتي جاء أبرزها:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قانون الري القديم كان يتعامل مع الفيضان والطرق الحماية منه، ولكن الآن يتم التعامل مع ندرة وقلة المياه، لذلك تم تغيير فلسفة القانون، لتشجيع الري الحديث، وترشيد الاستهلاك.

وأضاف محمد عبد العاطي أنه يجب وضع غرامات على الإهمال في المياه، وعلى الفلاح الذي يقوم بزرع زراعات مستهلكة للمياه، منوهاً أن هذا القانون تم الانتهاء منه في 2017، ولكن تم إصداره في يوم 23 من شهر أكتوبر الماضي بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.

ونوه وزير الري والموارد المائية أن هذا القانون يعكس صورة الدولة المصرية، وقدرتها على إدارة مواردها المائية، منوهاً أن مصر من الدول المتقدمة في إدارة المياه، وتُؤخذ كمثالاً وقدوة على مستوى العالم.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الرئيس السيسي وجه بأولوية استخدام المياه العذبة في ري النباتات التي يحتاجها المواطن، معقباً: "أي نباتات للزينة يجب أن نستخدم المياه الصالحة لإعادة الاستخدام.

ونفى محمد عبد العاطي منع زراعة نباتات الزينة، معقباً: "الرئيس قال الأولوية في استخدام كل نقطة مياه عذبة هي إن أنا أوفر أكل للناس، وإن الناس تعيش".

وتابع وزير الري والموارد المائية: "نباتات الزينة منقدرش نستغنى عنها لأنها لها دور اقتصادي مهم، لذلك يتم زراعتها أيضاً ولكن يتم ريها بنوع مياه أُخر، بها نسبة ملوحة زيادة".

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن منذ إنشاء مشروع توشكى تم النظر إليه كمشروع استثماري، معقباً: "وفعلاً جه مستثمرين ولكن المستثمر مش عايز يصرف كتير، علشان يسترد عائد الاستثمار سريعاً".

وأضاف محمد عبد العاطي أن هناك ثلاثة من المستثمرين حصلوا على 300 ألف فدان، حيث حصل كل مستثمر على 100 ألف فدان، معقباً: "أحدهم عمل بـ 10 آلاف فدان، والآخر 20 ألف فدان، والثالث 30 ألف فدان".

وتابع وزير الري والموارد المائية: "ومستحملوش التشغيل .. فأحدهم انسحب، والآخرين احنا سحبنا منهم الأرض لعدم الجدية في العمل وانهم يكملوا المشروع".

ونوه عبد العاطي أن مشروع توشكى تكلف حتى الآن ما يقرب من 40 مليار جنيه، منذ عام 1997، معقباً: "لذلك مكنش من العقل اننا نفقد المبلغ ده بسهولة، لذلك تدخلت الدولة وظهرت نتيجة فرحت كل المصريين".

وأوضح وزير الري والموارد المائية أن سر إنجاز مشروع توشكى، هو أن الدولة المصرية نظرت له كمشروع استراتيجي، من أجل تنمية جنوب الوادي، وتوفير فرص عمل للشباب، لذلك تدخلت الدولة والقوات المسلحة من خلال التنظيم الجيد والإرادة في التنفيذ.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة المصرية أنفقت 40 مليار جنيه على مشروع توشكى، منذ عام 1997 وحتى الآن.

وأضاف محمد عبد العاطي قائلاً: "مكنش من العقل اننا نضيع المبلغ ده هباء ونفقده بسهولة كده؛ لذلك تدخلت الدولة المصرية، وأظهرت نتيجة أفرحت جميع المصريين".

ونوه وزير الري والموارد المائية بأن سر إنجاز مشروع توشكى؛ هو تدخل الدولة المصرية والقوات المسلحة، حيث تم التعامل معه كمشروع استراتيجي، وبالتالي تنمية جنوب الوادي، وتوفير فرص عمل للشباب.

كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، عن أبرز التحديات التي واجهتهم لتنفيذ مشروع توشكي.

وقال محمد عبد العاطي إن التحدي الأكبر كان إنشاء شبكة الكهرباء، موضحا أن إنشاء شبكة الكهرباء وسط أراضي توشكى كان أحد أصعب التحديات التي واجهتهم.

وأضاف وزير الري والموارد المائية، أنه لا أحد كان يتوقع يتنفذ الاستزراع هذا العام، لأن كل التوقعات كانت تشير إلى سنوات وليست شهور، مشيرا إلى أن توفير الفرص العمل تعتبر باب استراتيجي.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الوزارة واجهت العديد من التحديات أثناء تنفيذ مشروع توشكى، منها عدم وجود شبكة كهرباء داخل أراضى توشكى، حيث كانت الشبكة المتوفرة على الحدود، والمشروع كان يحتاج إلى شبكة داخلية للبنية التحتية.

وأضاف محمد عبد العاطي قائلاً: "الواحد مكنش يتخيل إن يتم تخطي هذه التحديات، ويتم الاستزراع والانتهاء من المشروع بهذا الشكل .. حيث كان منذ 3 أشهر لم يتم استزراع 30 ألف فدان .. وتم الانتهاء منهم خلال 3 شهور فقط".

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الري في أراضي توشكى يتم من خلال المياه الجوفية والمياه العذبة، بينما مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع بحر البقر، يعتمدان في الري على مياه صرف معالجة، لذلك يتم عمل محطات معالجة لهم، وبالفعل تم الانتهاء من محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، والمحطة الأُخرى تحت الإنشاء.

وأضاف محمد عبد العاطي أن يتم التعامل مع المياه الجوفية بحذر، أيضاً المياه السطحية، لعدم وجود كمية كافية من المياه السطحية، معقباً: "بنخلط الاتنين من أجل استدامة مشروع توشكى".

ونوه وزير الري والموارد المائية أن الزيادة السكانية هي أكبر عائق وتحدي أمام المياه في مصر، منوهاً أن خلال الـ 10 أعوام الماضية، زاد عدد سكان مصر لـ 25 مليون نسمة، معقباً: "الـ 25 مليون دول عايزين 2.5 مليار متر مكعب من مياه شرب فقط".

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن نصيب مصر سنوياً من المياه هو 60 مليار متر مكعب، وذلك من مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار، معقباً: "مجموعهم حوالي 60 مليار متر مكعب تقريباً".

وأضاف محمد عبد العاطي، أن استخدامات مصر للمياه تصل لـ 80 مليار متر مكعب من المياه، وهذا يعني وجود عجز من المياه، يصل لـ 20 مليار متر مكعب

ونوه وزير الري والموارد المائية أن احتياجات مصر من المياه تصل لـ 114 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن يتم تعويض الفرق عن طريق إعادة استخدام المياه من خلال 3 دورات مغلقة.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، لحل الأزمات، معقباً: "كل نقطة مياه بالنسبالي مورد مهم".

وأضاف محمد عبد العاطي، أن وزارة الري تستخدم أدوات تكنولوجية حديثة لمراقبة المياه ونوعيتها وكميتها في جميع حالاتها، معقباً: "علشان كده بالرغم من قلة الموارد المائية وزيادة عدد سكان، إلا أننا مبنسمعش مشاكل عن المياه كثيرة".

وعقب وزير الري والموارد المائية قائلاً: "انا مبفهمش في الفلاحة .. ولكن بقعد مع الفلاحين وبتعلم منهم .. وده حاجة تشرفني"، منوهاً أن جميع الأدوات التكنولوجية المستخدمة في الأراضي هي مصرية بنسبة 100%.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع تبطين الترع تكمن في تحقيق العدالة في توزيع المياه بين الفلاحين، معقباً: " الفلاحين في 2016، كانوا بيجولنا الوزارة وبيشتكوا ويعملوا مظاهرات، خاصة فلاحين الفيوم".

وأضاف محمد عبد العاطي، أن بعد تبطين الترع أصبح توصيل المياه لنهاية الأراضي يستغرق ساعتين بدلاً من 3 أيام، معقباً: "بقى فيه عدالة في التوزيع، واللي في نهاية الأرض بياخد مياه زي اللي في أول الأرض".

وتابع وزير الري والموارد المائية أن ذلك أدى إلى زيادة إنتاج الفلاحين، وزيادة سعر الأراضي إلى 30%، بالإضافة إلى زراعة الأراضي التي لم تتم زراعتها من قبل.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن حجم التعديات على الترع والمصارف والمنشآت المائية في مصر بصفة عامة، وصل إلى 600 ألف حالة تعدي، وتم إزالة 400 ألف حالة تعدي منهم، وتبقى 200 ألف حالة.

وأضاف محمد عبد العاطي أن من أصعب هذه التعديات هو الردم في النيل، والتعديات على منافع الري، والأراضي الزراعية، معقباً: "الأمطار اما تبقى شديدة، والتعديات قليلة، الناس مش هيتأثروا".

وتابع وزير الري والموارد المائية قائلاً: "ولكن مع زيادة التعديات، فأصبحت الأراضي تجمع المياه لعمل السيول بدلاً من امتصاص مياه الأمطار .. مع كثرة التعديات عند الدلتا، فإن أي مطر هينزل هييعمل مشاكل وسيول وهيعمل إعاقة للناس".