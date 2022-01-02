26 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2-1-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، داخل المزارع.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 18 و19 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين35 و36 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم الأحد 2 -1-2022



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 48 و 48.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 48.50 و49.50 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 55 و56 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3.50 و 3.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 3 و 3.25 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.