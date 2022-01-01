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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات.. لو بتفكر تستثمر فلوسك.. تعرف على حسابات التوفير من بنك Saib

صدى البلد

تحرص البنوك على تقديم الخدمات الخاصة بادخار الأموال أو استثمارها وذلك على مستوى الأفراد و المؤسسات، لذلك تجد أمامك العديد من خطط وبرامج ادخار الأموال بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية لتختار منها ما يناسبك. 

ويستعرض موقع "صدى البلد" خصائص حسابات التوفير المقدمة للأفراد من بنك Saib

حسابات التوفير بالجنيه المصري

الخصائص و المميزات:

متاح للعملاء الأفراد فقط

الحد الادنى لفتح الحسـاب هو 5,000 جم

الحد الأدنى لإحتساب العائد هو 10,000 جم

سعر العائد تصاعدي تنافسي و فقاً لرصيد الحسـاب يضاف إلى الحسـاب شهرياً أو ربع سنوياً ( حسب رغبة العميل )

يتم إحتساب العائد وفقاً لأدنى رصيد خلال الشهر.

سهولة الوصول إلى أموالك مع بطاقة الخصم المباشر الخاصة بك

يسمح لك بإيداع وسحب النقد في أي وقت من أي فرع أو من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك

إمكانية الإطلاع على حسابك عبر الخدمة المصرفية عبر الإنترنت 

* تأكد من الحفاظ على رصيد حسابك أعلى من 5,000 جنيه على مدار الشهر لتجنب الرسوم الشهرية.

حسـاب التوفير بالدولار الامريكي

الخصائص و المميزات:

متاح للعملاء الأفراد فقط

عائد تنافسي بدورية صرف مختلفة حسب اختيارك ( يومي، شهري، ربع سنوي)

اذا اخترت ان تحصل على العائد الشهري او الربع سنوي سيتم احتساب العائد على ادنى رصيد خلال الشهر و سيتم صرف العائد حسب اختيارك . اما اذا اخترت دورية العائد اليومية سيتم صرف العائد على رصيد الإقفال اليومي و سيتم صرف العائد بصفة يومية.

 إمكانية الإطلاع على حسابك عبر الخدمة المصرفية عبر الإنترنت

• تأكد من الحفاظ على رصيد حسابك أعلى من ما يعادل 5000 جنيه على مدار الشهر لتجنب الرسوم الشهرية.

العملات الاجنبية الجنيه المصري الدولار الأمريكى حسابات التوفير الخدمات الخاصة تقديم الخدمات

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