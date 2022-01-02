إخماد حريق في مخلفات أشجار قبل امتدادها لمسجد بأكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق في مخلفات أشجار بجوار أحد المساجد في مدينة 6 اكتوبر قبل امتدادها لداخل المسجد.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بالحي الحادي عشر المنطقة الثالثة عشر.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع أكتوبر.

وتبين بالفحص نشوب الحريق في كمية مخلفات أشجار بجوار مسجد عبدالله داود، ونجحت القوات في محاصرة النيران دون وقوع إصابات.

وتم اجراء عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.