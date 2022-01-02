وزيرة الثقافة تقدم واجب العزاء فى وفاة جابر عصفور.. فيديو وصور

حضرت وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم و جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عزاء الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، فى الحامدية الشاذلية بالمهندسين .

وبدأ منذ قليل عزاء الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، وكان من أول الحضور سفير العراق والصحفى خالد داود وحضر عدد من الكتاب والمثقفون.

يذكر أن الدكتور جابر عصفور ولد في 25 مارس 1944، وتخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، حصل على درجة الدكتور راه عام 1973 ، نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995 ، كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر كما حصل على جائزة النيل في 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة ، شغل منصب مدير المركز القومى للترجمة - أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ثم وزيرا للثقافة هذا الى جانب عضويته للعديد من الجمعيات الأدبية .

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