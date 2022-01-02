اتحاد المستثمرين: ربط الأجر بالإنتاج سيضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل

تحدث الدكتور صبحي نصر رئيس اللجنة التشريعية بإتحاد المستثمرين، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، مؤكدا أن ربط الأجر بالإنتاج سيضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأوضح “نصر”، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدي البلد، أن قانون العمل الجديد يستهدف حماية العمال من تعسف بعض أصحاب العمل.

وقال: " قانون العمل قانون ذو طبيعة خاصة، الهدف منه حماية العمال وهذا التشريع يأتي بقوانين ملزمة من قبل الدولة.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بإتحاد المستثمرين،:" حماية العمال فرض عين علينا جميعا من أنفسهم ومن تعسف أصحاب العمل".

وأكمل:" لا بد أن نحافظ في القانون الجديد علي العلاقة بين العامل والعمل ومنع العمال من التسيب والإستهتار".

