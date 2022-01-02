اليمن.. التحالف يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية في البيضاء

طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، المدنيين في محافظة البيضاء اليمينة بإخلاء معسكر السوادية في أسرع وقت.

وقال التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء، ومليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد التوقيت المعطى".

ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع، ضمن عمليات استهداف، تستهدف نقل الأسلحة مؤخرا.

أعلن التحالف، في الـ28 من ديسمبر الماضي، تدمير منظومة دفاع جوي معادية في جبهة مأرب"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشن مليشيات الحوثيين، منذ فبراير الماضي، حملة عسكرية مكثفة على مختلف الأطراف المحيطة بمدينة مأرب، مركز المحافظة النفطية، ومركز العمليات العسكرية الحكومية في شمال البلاد، على أمل تحقيق أي اختراق.

وتأتي عمليات التحالف، في وقت كثفت فيه مليشيات الحوثي هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، في الآونة الأخيرة؛ ما دعا التحالف لبدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية، لا سيما في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن التحالف، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه رصد مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أنه استجابة للتهديد "نجري مراقبة استخباراتية، وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية".