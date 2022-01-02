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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي: مقتل أكثر من 70 إرهابيا من ميليشيا الحوثي بمأرب

المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تنفيذ 10 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب قناة "العربية"، أكد تحالف دعم الشرعية باليمن، أن عمليات الاستهدف التي نفذتها القوات أسفرت عن تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 70 عنصرا من ميليشيا الحوثي.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء، مؤكدا تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري.

وحسب قناة "العربية"، قالت قيادة التحالف إنه تم تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديدات.

وأضافت أن قوات التحالف دمرت 4 مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري، لافتة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وأكدت قيادة التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

السعودية اليمن تحالف دعم الشرعية باليمن ميليشيا الحوثى مأرب

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