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أخبار البلد

750 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى السلام بورسعيد

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 750 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد إلى منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وفق أعلى المعايير العالمية للجودة.

جاء ذلك خلال تفقده مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال الإنشاءات والتطويرات والتجهيزات الجارية لمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الموقف التنفيذي والتجهيزات الجارية للمبنى أولًا بأول، استعدادًا لبدء تشغيله وزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى السلام بورسعيد وزيادة أعداد وأنواع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بها لأهالي المحافظة.

وأوضح أحمد السبكي، أن مستشفى السلام بورسعيد، قدمت 196.728 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، 225.116 ألف خدمة لحالات الطوارئ، 365.902 ألف فحوصات تشخيصية عن طريق المعمل والأشعة، إضافة إلى 10 آلاف عمليات وجراحات ما بين كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

وأضاف السبكي، أن مبنى الجناح البحري لمستشفى السلام بورسعيد، الذي يتم إنشائه وتجهيزه حاليًا يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وأعداد وأنواع الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، لافتًا إلى أنه سيشمل 7 أدوار، بطاقة استيعابية 80 سرير داخلي، 4 غرف عمليات، وحدة قسطرة القلب، قسم الأشعة بمختلف أنواعها، قسمي الرعاية المركزة للقلب CCU , ICU بسعة 16 سرير بمشتملاتها، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، إضافة إلى وحدة الغسيل الكُلوي بسعة 33 ماكينة غسيل كلوي.

وتابع أن المبنى سيشمل، قسم متكامل لعلاج الحروق، مجهز على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، حيث يضم غرف الإقامة الداخلية للمرضى، خدمات غرف الإقامة طبقًا للمعايير والرعاية الصحية الآمنة لهم، قسم عمليات الحروق، إضافة إلى بنك الجلد، وغرف متعددة منها "الموجات الصوتية، فرز الجلد، التجميد، مخزن الجلد، معالجة الجلد"، وقسمي المعمل والأشعة.

وأكد أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية على استمرارية توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ومشددًا على ضرورة الانتهاء من التطويرات والأعمال الإنشائية الجارية بمبنى الجناح البحري لمستشفى السلام بورسعيد لتوفير مزيد من الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى للمنتفعين، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد قد شهدت تطورًا هائلًا في الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأبنائها دون الحاجة للسفر للداخل أو الخارج للعلاج، وتابع: أن الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية للمنتفعين توافق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

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