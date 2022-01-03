نجم الأهلي السابق يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

تداول صفحات التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور لحسام عاشور لاعب الأهلي السابق داخل إحدى مستشفيات الإسكندرية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

يذكر أن لاعب الاتحاد السكندري الحالي ونجم الأهلي السابق، حسام عاشور، قد علق على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول اعتزاله كرة القدم نهائيًا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في ملاعب الساحرة المستديرة.

وقال عاشور في تصريحات سابقة: “لا أملك أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما أثير حول اعتزالي، مجرد شائعات لا اعرف مصدرها، فأنا مستمر في مشواري داخل الملاعب، ويتبقى لي موسم في عقدي مع الاتحاد السكندري، وينتهي بنهاية الموسم الحالي”.

واختتم عاشور كلامه، إنه لم يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي لا سيما أنه قادر على الاستمرار في الملاعب.