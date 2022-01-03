بايدن: أمريكا وحلفاؤها سيردون بصورة حاسمة إذا ما أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة سترد ومعها حلفاؤها وشركاؤها بصورة حاسمة إذا ما أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.



وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس بايدن وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وأضافت أن الرئيسين أعربا خلال الاتصال عن دعمهما للجهود الدبلوماسية التي تبدأ في الأسبوع المقبل من خلال حوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا، ومن خلال حوار حلف شمال الأطلسي " ناتو " مع موسكو عبر مجلس " الناتو ـ روسيا " إضافة إلى الجهود في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وأوضحت أن الرئيس بايدن شدد على التزام بلاده والحلفاء والشركاء بمبدأ " لا شيء بشأنك من دونك" مؤكدا التزام بلاده بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.



ونوهت بأن بايدن أعرب خلال الاتصال عن دعمه لتدابير بناء الثقة من أجل تهدئة التوترات في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وتفعيل الدبلوماسية من أجل الدفع نحو تنفيذ اتفاقيات مينسك دعما لصيغة نورماندي.