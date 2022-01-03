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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. مقتل 5 جنود وإصابة 20 في هجوم صاروخي لـ داعش

جنود سوريون
جنود سوريون

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، بمقتل 5 جنود وإصابة آخرين إثر تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم صاروخي في البادية.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر عسكري، إن حافلة نقل عسكرية تعرضت أمس الأحد، لهجوم إرهابي صاروخي من قبل مجموعة من تنظيم “داعش”، في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية.

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وأوضح المصدر أنه “تلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم، ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 20 آخرين”.

يذكر أن روسيا دفعت في اليومين الماضيين بتعزيزات كبيرة من قواتها إلى البادية السورية، من أجل ملاحقة تنظيم "داعش" الإرهابي المتحصن في المنطقة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد، أن الطائرات الروسية قصفت مواقع يتحصن ويتوارى بها مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية، لليوم الثاني على التوالي.

وقال المرصد السوري، إن القصف بدأ من بادية حمص الشرقية مرورا ببادية دير الزور ووصولا إلى مثلث حماة – حلب – الرقة، حيث نفذت منذ الساعات الأولي لصباح الأحد حوالي 15 ضربة جوية توزعت على المناطق المذكورة أعلاه.

ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر.

سوريا داعش هجوم ارهابي تنظيم داعش تنظيم داعش الإرهابي روسيا

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