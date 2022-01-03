صناعة الشيوخ: سيناء الشمالية والجنوبية من أهم المناطق الواعدة اقتصادياً وزراعياً وسياحياً

أشاد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بجهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث التنمية الشاملة والحقيقية داخل محافظتي شمال وجنوب سيناء ، مؤكداً أن هاتين المحافظتين ستكونان من أهم المحافظات الداعمة للاقتصاد الوطني خاصة بعد المشروعات القومية الكبيرة التي تم تنفيذها داخل المحافظتين وفى مقدمتها مشروعات البنية الأساسية والانفاق والطرق لربط سيناء بالوادي والدلتا.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن إنفاق الدولة لنحو 600 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء هو دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف التنمية في سيناء مشيداً بالحوافز التشجيعية التي منحتها الحكومة للاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي داخل شمال وجنوب وسيناء مطالباً من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية للاستثمار فى سيناء بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بصفة خاصة.

كما طالب النائب محمد المنزلاوى باستغلال الثروات الطبيعية داخل سيناء افضل استغلال خاصة فيما يتعلق بالزراعات التي تدخل فى مجال صناعات الأدوية وأيضا استغلال الرمال داخل سيناء في صناعات الزجاج وغيرها من الثروات الطبيعية الكبيرة داخل سيناء وأيضا الاهتمام بملف الزراعة داخل المساحات الشاسعة القابلة للزراعة داخل سيناء مع إعطاء أولوية لتملك شباب سيناء لهذه الأراضي لزراعتها مع تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشباب السيناوي للزراعة في سيناء.

ووجه النائب محمد المنزلاوى التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على خطتها الناجحة في إعمار وتنمية سيناء بعد إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري وانشاء العديد من المحطات لتحلية مياه البحـــر لتوفير مياه تخـــدم الأغراض التنموية بجانب مشروعات الأنفاق والسياحة وغيرها من المشروعات ومنها أنفاق قناة السويس والطرق والكباري والمحاور والمطارات و محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة والقطاعات الخدمية ، مشيداً بما تم من إنجازات فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع التشييد والبناء بنسبة وقطاع الكهرباء وقطاعات الصرف الصحي والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية، واستكمال إنشاء 8 تجمعات زراعية بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.

وقال النائب محمد المنزلاوى إن مثل هذه المشروعات القومية الكبرى ستجعل من السيناءتين الشمالية والجنوبية واحدة من اهم المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية خلال السنوات القليلة القادمة مناشداً رجال الاعمال والاستثمار المصريين الشرفاء للتوجه باستثماراتهم لشمال وجنوب سيناء لاحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل هاتين المحافظتين.