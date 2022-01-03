عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ: سيناء الشمالية والجنوبية من أهم المناطق الواعدة اقتصادياً وزراعياً وسياحياً

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى ، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بجهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث التنمية الشاملة والحقيقية داخل محافظتي شمال وجنوب سيناء ، مؤكداً أن هاتين المحافظتين ستكونان من أهم المحافظات الداعمة للاقتصاد الوطني خاصة بعد المشروعات القومية الكبيرة التي تم تنفيذها داخل المحافظتين وفى مقدمتها مشروعات البنية الأساسية والانفاق والطرق لربط سيناء بالوادي والدلتا.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن إنفاق الدولة لنحو 600 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء هو دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف التنمية في سيناء مشيداً بالحوافز التشجيعية التي منحتها الحكومة للاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي داخل شمال وجنوب وسيناء مطالباً من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية للاستثمار فى سيناء بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بصفة خاصة.

كما طالب النائب محمد المنزلاوى باستغلال الثروات الطبيعية داخل سيناء افضل استغلال خاصة فيما يتعلق بالزراعات التي تدخل فى مجال صناعات الأدوية وأيضا استغلال الرمال داخل سيناء في صناعات الزجاج وغيرها من الثروات الطبيعية الكبيرة داخل سيناء وأيضا الاهتمام بملف الزراعة داخل المساحات الشاسعة القابلة للزراعة داخل سيناء مع إعطاء أولوية لتملك شباب سيناء لهذه الأراضي لزراعتها مع تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشباب السيناوي للزراعة في سيناء.

ووجه النائب محمد المنزلاوى التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على خطتها الناجحة في إعمار وتنمية سيناء بعد إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري وانشاء العديد من المحطات لتحلية مياه البحـــر لتوفير مياه تخـــدم الأغراض التنموية بجانب مشروعات الأنفاق والسياحة وغيرها من المشروعات ومنها أنفاق قناة السويس والطرق والكباري والمحاور والمطارات و محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة والقطاعات الخدمية ، مشيداً بما تم من إنجازات فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع التشييد والبناء بنسبة وقطاع الكهرباء وقطاعات الصرف الصحي والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية، واستكمال إنشاء 8 تجمعات زراعية بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.

وقال النائب محمد المنزلاوى إن مثل هذه المشروعات القومية الكبرى ستجعل من السيناءتين الشمالية والجنوبية واحدة من اهم المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية خلال السنوات القليلة القادمة مناشداً رجال الاعمال والاستثمار المصريين الشرفاء للتوجه باستثماراتهم لشمال وجنوب سيناء لاحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل هاتين المحافظتين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الكبيرة الطرق الأنفاق مشروعات البنية الأساسية

ترشيحاتنا

التهاب في عضلة القلب.. أمراض يسببها فلورونا المتحور الجديد لـ كورونا

طاقة النواب: خطط مصر الجديدة لتوليد الكهرباء تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة

فيديوجراف| نهاية الأرض حدث كبير ينتظره العالم قادم من الفضاء

حفلات يناير|عمر خيرت بالأوبرا والرباعي في عُمان وويجز يشعل التجمع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور 15 دقيقة من بداية تعاملات اليوم

مزاد سيارات جديد لـ جمارك السويس ونويبع.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

موعد ومكان جنازة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

فيديو

وهم وكلام فارغ.. شاهد رد علي جمعة عن توقعات السنة الجديدة

فيديوجراف| لإسعاد جمهوره.. حمو بيكا يجسد شخصية بابا نويل

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ