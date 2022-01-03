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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تكشف مفاجأة جديدة بشأن إصابات كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن العالم يشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات، موضحًا أن احتمالات الإصابة عند غير الحاصلين على لقاحات كورونا في الفئة العمرية من 12 إلى 34 سنة تزيد 3 مرات عن احتمالات الإصابة لنفس الفئة العمرية ممن حصلوا على التلقيح، واحتمالات دخول المصاب المستشفى أكبر 12 ضعفا من الملقح تلقيحا كاملا في نفس الفئة العمرية.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، أن احتمالات الإصابة عند غير الحاصلين على لقاحات كورونا في الفئة العمرية من 35 إلى 64 سنة تزيد 4 مرات عن احتمالات الإصابة لنفس الفئة العمرية ممن حصلوا على التلقيح، و واحتمالات دخول المصاب المستشفى أكبر 18 ضعفا من الملقح تلقيحا كاملا في نفس الفئة العمرية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن احتمالات الإصابة عند غير الحاصلين على لقاحات كورونا في الفئة العمرية ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما ويزيد سنة تزيد 7 مرات مرات عن احتمالات الإصابة لنفس الفئة العمرية ممن حصلوا على التلقيح، واحتمالات دخول المصاب المستشفى أكبر 13 ضعفا من الملقح تلقيحا كاملا في نفس الفئة العمرية.

وأشار، إلى أن احتمالات الوفاة نتيجة للإصابة بفيروس كورونا وبخاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة تزيد 24 مرة عند غير الملقحين عن الملقحين، وهو ما ينبئ بحجم الخطر الذي يعرض الإنسان نفسه له جراء عدم الحصول على التطعيم.
 

 

وزارة الصحة الصحة كورونا فيروس كورونا لقاحات كورونا

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