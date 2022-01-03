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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور 15 دقيقة من بداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية-
البورصة المصرية- صورة أرشيفية

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع بأداء إيجابي وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها بمرور 15 دقيقة من بداية التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وسجلت البورصة المصرية أداء سلبي خلال تعاملات أمس الأحد حيث تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 11909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة.

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وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 14131 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4693 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3288 نقطة.
 

البورصة المصرية ارتفاع جماعي مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية مؤشرات البورصة

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