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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم نهائي برفض وقف رئيس الزمالك 4 سنوات

ممدوح عباس
ممدوح عباس

قضت الدائرة الأولى فحص،  بمحكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى حسين، رئيس المحكمة، برفض الطعن المقام من ممدوح عباس واللجنة الأولمبية، والذي طالب فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح رئيس الزمالك، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف رئيس الزمالك 4 سنوات عن ممارسة أي عمل رياضي وكذا تغريمه 100 ألف جنيه.


كما قضت ذات الدائرة، بترك الخصومة في نفس الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة والمتضمن ايضا نفس الطلبات، المحكمة قضت في وقت سابق بوقف قرار الرياضة.

كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت  في 30 مايو 2021 ، بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

اختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر 2020، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

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