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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: قانون العمل راعى التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

قالت نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن قانون العمل مهم للغاية لأنه يمس شريحة كبيرة جدا من المواطنين المصريين، حيث عقدت التنسيقية حوارا مجتمعيا لسماع أراء كل الأطراف سواء كانوا أصحاب الأعمال أو العمال أو الحكومة.

وأضافت زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، "تفهمنا وجهة نظر كل طرف والقانون متوازن، والحكومة أجرت نفس الحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية، وسيضمن القانون حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء".

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون ضخم وخرج بـ267 مادة، بواقع 5 كتب، وكل كتاب يشمل مجموعة من القواعد والواجبات والحقوق لكلا الطرفين، حيث يهتم بساعات العمل وأن تكون محددة والعطلات وحقوق العالم المختلفة وحقوق المرأة وإجازات الوضع وإجازات رعاية الطفل وأن يكون تشغيل الأطفال متوافقا مع المعايير الدولية وله محددات معينة.

وأكدت نهى زكي، أن الحد الأدنى لتشغيل الأطفال 15 عاما، وأن يكونوا مسجلين للجهات الإدارية المختصة، كما نظم القانون وجود محكمة عمالية متخصصة لسرعة التقاضي والنظر في القضايا العمالية للتعامل مع النزاعات بين أصحاب الأعمال والعمال.
 

 

 

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