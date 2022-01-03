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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابتكار روبوت لتطوير مجال العلاج الطبيعي لـ مرضى الإصابات الحركية

الروبوت 
الروبوت 

 كشف المهندس باهي أحمد، تفاصيل اختراعه لروبوت لتطوير مجال العلاج الطبيعي، وقال إنه خلال الجامعة كان يدرس ميكانيكا وكهرباء، ومن هنا جاءت الفكرة لعمل شئ يساعد من يتعرضون لـ إصابات حركية.


وأضاف مخترع روبوت لتطوير مجال العلاج الطبيعي، خلال برنامج صباح الورد المذاع على قناة دي إم سي، أن هدفه هو مساعدة، من يعانون من مشكلات فى الحركة.


ولفت إلى أن  الروبوت، الذى توصل له يساعد الشخص، فى العلاج، و يسجل كل شئ عن حالة المريض.


وأشار إلى أن المريض يرتدي الروبوت على يده، ومن هناك الطبيب من خلال الجهاز يتابع كل شيء عن تحرك المريض، وأن هذا الجهاز يجعل المري فى وقت سريع يعود للحركة من جديد.

 

ولفت إلى أن المريض هو الآخر يتابع كل التطورات التى يصل لها، ومن هنا يعطي حافز له، فى الاستمرار.

 

 

 

روبوت العلاج الطبيعي كهرباء

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