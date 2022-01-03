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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ٢ آخران بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة جامبو على الطريق الزراعى بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو على الطريق الزراعى بنطاق مركز إيتاي البارود.

 

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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