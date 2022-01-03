سكن لكل المصريين| جهاز مدينة المنيا الجديدة: 2040 وحدة كاملة المرافق

قالت المهندسة نجاة كيلاني معاون رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإنشاء المدن الجديدة لمواجهة الزيادة السكانية و توفير سكن لائق للمواطنين.



وأضافت معاون رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، خلال مداخلة على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، إن مدينة المنيا الجديدة يتم بها 4 مراحل لـ توفير الوحدات السكنية، وتم الانهاء من المرحلة الثالثة، وبإجمالي 85 وحدة بإجمالي 2040 وحدة سكنية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.



وأشارت إلى أن الوحدات على مساحة 90 مترا، و الوحدة بها جميع الخدمات، ويتم توفير مدارس و حضانات.

