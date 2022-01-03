محافظ مطروح يتفقد مبنى تراخيص المرور بسيوة قبل افتتاحه

خلال جولته الميدانية..

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم، الإثنين، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة مبنى تراخيص المرور بمدينة سيوة ترافقه النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة، وعدد من مشايخ وأهالي سيوة.

ويأتي ذلك للوقوف على نسب التنفيذ والإسراع بها استعدادا لافتتاحه مع الاحتفالات بأعياد الشرطة يوم 25 يناير المقبل، وتيسير الخدمات المرورية لأهالى الواحة.

كما تفقد محافظ مطروح مستشفى سيوة المركزى للاطمئنان على الخدمات المقدمة وانتظام الاطقم الطبية من الاطباء والتمريض وتوافر الأدوية ،موجها برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى مع الاستعداد لإقامة مهرجان التمور بسيوة

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظ مطروح أعمال تطوير منطقة فطناس السياحية ويلتقى طلبة المعهد الأزهرى ويجرى حوارا ابويا معهم، مؤكدا على الاهتمام بقطاع السياحة.



وزار محافظ مطروح عددا من المنشآت السياحية بالواحة، مشيدا بالعمل بها والعمل على تطوير الاداء بما يسهم في استيعاب والاستقبال اللائق مع زيادة الحركة السياحية بالواحة.

محافظ مطروح خلال الجولة بواحة سيوة

محافظ مطروح خلال الجولة بواحة سيوة