عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري توجه رسالة للمتزوجين في بداية العام الجديد

الدكتور منى شوقي
الدكتور منى شوقي

خصص برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدي البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، فقرة خاصة بعنوان "إزاي تبدأ سنة سعيدة مع شريك حياتك".

قالت الدكتور منى شوقي، استشاري علم النفس الإيجابي، إن كل شخص عليه أن يرصد المشكلات التى كانت فى عام 2021، والتعلم منها فى عام 2022، وعليه أن يتعلم، ولا يقع فى نفس الأخطاء.

وأضافت منى شوقي، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المشكلات التى حدثت فى عام 2021، يجب أن تكون نقاط للحصول على خبرات فى العام الجديد.

وأشارت استشاري علم النفس الإيجابي، إلى أن كل شخص عليه أن يأتى بـ ورقة وقلم، ويكتب كل المشكلات التى مر، بها، والطريق الصحيحة لـ التعامل معها إذا جاءت مرة أخري.

وكشفت أن كل إنسان به العيوب والمميزات، ولذلك على الجميع استغلال الأشياء المميزة، ولفتت إلى أنها فى مرة من المرات قامت بتصوير أحد الأصدقاء لها فى أثناء خلاف مع زوجها، وبعد الهدوء شاهدة الفيديو اعترفت بـ الخطأ.

 

 

صدى البلد دينا رامز شريك حياتك علم النفس

ترشيحاتنا

تأجيل حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية حدادًا على رحيل "حجازي" و "فودة"

رئيس الوزراء: 200 مليون وجبة غذائية تم توزيعها على الطلبة حتى الآن

بسبب لقاحات كورونا .. العشرات من نواب البرلمان الفرنسي مهددون بالقتل

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

كيفية صلاة العصر 4 ركعات بالخطوات؟.. صليها الآن فلم يتبق الكثير

استياء في الأهلي واتجاه للتصعيد ضد قرعة كأس الرابطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس رابطة الأندية.. الأهلى بالمجموعة الثانية.. والزمالك فى الثالثة مع سيراميكا كليوباترا

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

في وصلة رقص على مركب.. إحالة مُدرّسة و4 معلمين للنيابة الإدارية بالدقهلية

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

في عيد ميلاد أم المعتقلين.. سر خصام نادية لطفي لعبد الحليم ودخولها حصار بيروت.. نوستالجيا

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

فيديو

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة الإعلامي إبراهيم حجازي

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. فيديو

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج يطالب بالقصاص لـ فتاة الغربية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ