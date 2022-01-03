استشاري توجه رسالة للمتزوجين في بداية العام الجديد

خصص برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدي البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، فقرة خاصة بعنوان "إزاي تبدأ سنة سعيدة مع شريك حياتك".

قالت الدكتور منى شوقي، استشاري علم النفس الإيجابي، إن كل شخص عليه أن يرصد المشكلات التى كانت فى عام 2021، والتعلم منها فى عام 2022، وعليه أن يتعلم، ولا يقع فى نفس الأخطاء.

وأضافت منى شوقي، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المشكلات التى حدثت فى عام 2021، يجب أن تكون نقاط للحصول على خبرات فى العام الجديد.

وأشارت استشاري علم النفس الإيجابي، إلى أن كل شخص عليه أن يأتى بـ ورقة وقلم، ويكتب كل المشكلات التى مر، بها، والطريق الصحيحة لـ التعامل معها إذا جاءت مرة أخري.

وكشفت أن كل إنسان به العيوب والمميزات، ولذلك على الجميع استغلال الأشياء المميزة، ولفتت إلى أنها فى مرة من المرات قامت بتصوير أحد الأصدقاء لها فى أثناء خلاف مع زوجها، وبعد الهدوء شاهدة الفيديو اعترفت بـ الخطأ.