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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صورة كوميدية.. محمد صلاح يسخر من نوم محمود تريزيجيه داخل الطائرة.. شاهد

محمد صلاح بصحبه تريزيجيه
محمد صلاح بصحبه تريزيجيه

نشر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صورة له برفقه محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي.

 

وظهر محمود حسن "تريزيجيه" وهو نائمً داخل الطائرة، ويقف وراءه محمد صلاح في صورة كوميدية له.

 

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وينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر الوطني بعد غد الأربعاء استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون.

 

ويصل محمد النني نجم فريق أرسنال الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر الوطنى غدًا الثلاثاء.

 

وتقرر انضمام الثنائى مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى التركي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، اليوم الاثنين إلى معسكر منتخب الفراعنة الكبار.

 

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من ٩ يناير الجاري وتستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بمشاركة ٢٤ منتخبا.

 

ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى بطولة كأس أمم إفريقيا في النسخة رقم ٣٣ رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 

يذكر أن صانع ألعاب منتخب مصر عبد الله السعيد أعرب عن ثقته في تقديم المنتخب الوطني عروض جيدة بكأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في الكاميرون.

 

وأضاف : "بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة مهمة جدًا، وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا للوصول لأبعد نقطة فيها".

 

وتابع: "لا توجد مباريات سهلة وجميع اللاعبين يدركون ذلك، لدينا حماس كبير وتركيز من أجل كتابة تاريخ لبلدهم ثم أنفسهم وإسعاد الجمهور المصري ".

 

واستطرد عبدالله السعيد: كرة القدم مؤخرًا لا تعترف بالأسماء، جميع المنتخبات قوية لكننا جاهزين لمواجهة أي منتخب لكننا لدينا عزيمة وإصرار على الظهور بشكل جيد يليق بنا".

 

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