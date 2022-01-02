محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري فريق ليفربول الإنجليزي، هو أفضل لاعب في العالم حاليًا.

أمم إفريقيا 2022

وقال كيروش خلال مؤتمر صحفي الأحد استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2022 إن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليًا، أعلم أن هذا الأمر قد يتسبب في غضب كريستيانو رونالدو مني، لأننا من بلد واحد".

وأضاف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تفاجأ بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز، والتي كان من المقرر إقامتها 30 ديسمبر الماضي.

تشكيل المنتخب

وعن تشكيل المنتخب المصري في أمم إفريقيا 2022 قال كيروش في مؤتمر صحفي قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2022 إنه تفاجأ بتأجيل المباراة بين الأهلي وبيراميدز، ولم يكن له أي دخل في تأجيلها، مشيرا إلى أنه كان من المقرر انطلاق معسكر منتخب مصر 2 يناير الجاري، ولكن بعد تأجيل المباراة قرر خوض تدريبين مفتوحين للمنتخب قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من الأحد، و لا يهمه تسريب تشكيل المنتخب المصري في أمم إفريقيا 2022 ولكنه سيركز على المباريات.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وللمزيد حول مؤتمر كيروش وتشكيل المنتخب المصري استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2022 وحديثه عن محمد صلاح شاهد الفيديوجراف التالي: