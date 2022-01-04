سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 4- 1- 2022

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا في مستهل اليوم الثلاثاء الموافق 4- 1- 2022؛ بعد انخفاضه أمس بمقدار 7 جنيهات على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة أمس.

وذكر موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 792 جنيها .

و سجل سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو 905 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو679 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية نحو528 جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها، و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 905.143 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

