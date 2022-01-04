تفاصيل التقديم في المنح المقدمة من الأكاديمية الصينية للعلوم للعام الدراسي 2022- 2023

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المكتب الثقافي في الصين أفاد بأن الأكاديمية الصينية للعلوم أعلنت عن فتح باب التقدم لديها لأكثر من 160 برنامجا للحصول على درجة الدكتوراه وأكثر من 40 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية فى مختلف التخصصات وأكثر من 200 برنامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الصينية.



واوضحت أن أخر موعد التقديم: 31 مارس2022 بينما للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص؛ يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وسبق أن أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحً لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر، للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية في أى مجال ذات الاهتمام بما فى ذلك مجال الفنون والأدب.

شروط التقدم للمنح:

- أن يكون المرشح مصري الجنسية – معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات – الجامعات والمراكز البحثية الخاصة.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين قبل 1-9-2022 .

- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراه.

وأضافت أن بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :

- الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر ) .

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

- تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الدكتوراه ( التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 ويتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى .