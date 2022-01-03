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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

نهى نبيل
نهى نبيل

تصدرت الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل تريند جوجل السعودية، بعد أن نشرت فيديو تستغيث فيه بالمسئولين بعد غرق منزلها للمرة الرابعة. 

وعبرت نهى نبيل عن استيائها بسبب عدم الاستجابة إلى طلبها من قبل المسئولين، كما وجهت رسالة قوية إلى وزارة الأشغال الكويتية: “لا يوجد تنظيف أو صيانة أو متابعة من جانبهم وبالتالي يغرق المنزل في حال هطول الأمطار عليه”. 

ونشرت نهى نبيل مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يظهر غرق منزلها بسبب الأمطار، وعلقت: “للسنة الرابعة على التوالي، يصير هالشيء في منزلنا المبني حديثا في منطقة بيان في الكويت.. الخسائر المادية تتعوض، لكن لو كانوا اليهال بالبيت؟ لو كان في شخص كبير بالسن أو مقعد؟ لو حصل ماس كهربائي ؟ لو صارت أضرار بشرية وخسائر بالأرواح، من يعوضنا يا وزارة الأشغال؟”. 

يذكر أن تلك هي المرة الرابعة لـ غرق منزل نهى نبيل فهي تتعرض لنفس الأزمة منذ عام 2018 وتغمر مياه الأمطار منزلها، ففي العام الماضي، كشفت في مقطع فيديو انغمار أرضيات غرف المنزل الرئيسية بالماء، خاصة المطبخ وغرفة الاستقبال، كما كانت أسطح المنزل تسرب المياه، وجاء صوت أحد رجال الإنقاذ يعلق على شكل المنزل بعد أن تدمرت محتوياته وهو يردد: "الله يعوض عليكم".

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أعمال نهى نبيل 

شاركت نهى نبيل فى عديد من الأمسيات الشعرية منذ عام 2003 في مهرجان خريف صلالة، ومهرجان أيام البحرين، مهرجان هلا فبراير في الكويت ومهرجان صيف دبي. 

قدمت نهى نبيل عديد من البرامج على قنوات الكويت وقناة الرأي الكويتية وقناة روتانا السعودية وقناة دبي وأبو ظبي الإماراتيتين وقناة الوطن الكويتية. 

كما اعتزلت نهى نبيل العمل الإعلامي للتفرغ لوظيفتها كمهندسة بعد زواجها من زميلها المهندس الدكتور إبراهيم في ديسمبر 2008، وهي شقيقة مقدمة البرامج نوف نبيل. 

عادت نهى نبيل للظهور الإعلامي ككاتبة في مجال الموضة، ولها مدونة خاصة بالموضة وصيحاتها منذ عام 2009، ظهورها الأول بعد غياب كان كضيفة خلال برنامج رايكم شباب في سبتمبر 2013 وعادت لتقديم البرامج في عام 2016 من خلال تقديمها لبرنامج نهى لايف على قناة الراي.

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