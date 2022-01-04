كم زوجة للرجل في الجنة من الإنس والحور العين؟.. 10 حقائق لا تعرفها

كم زوجة للرجل في الجنة ؟ ، لعله من تلك المسائل التي تحير الكثيرين، فأحوال أهل الجنة من الغيبيات وأحد أسرار الآخرة الخفية، التي لا يعرفها الكثير ، فكل ما يخص الآخرة يعد من الأمور الخفية، وحيث إن الآخرة هي دار البقاء فإنها تطرح استفهامات عدة، منها كم زوجة للرجل في الجنة ، فإذا كان الحور العين من نعيم الجنة للرجال ، فهذا يطرح السؤال عن كم زوجة للرجل في الجنة ، إلا أن أكثر ما يشغل الزوجات والأزواج هو كم زوجة للرجل في الجنة ؟.

كم زوجة للرجل في الجنة

كم زوجة للرجل في الجنة ، ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ للمؤمن في الجنّة زوجتين، فجاء في الحديث الشريف عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ)، وقد جاءت ألفاظ هذا الحديث تتحدّث عن زوجتين من الحُور العين، كما جاءت ألفاظ أخرى للحديث تتحدّث عن زوجتين دون تحديد إن كانا من الحُور العين أم من نساء الجنّة، وأمّا الزيادة على هذا العدد سواءً أكانت عن طريق الزواج أم عن طريق التسرّي، فقد ورد فيها أحاديث صحيحة ولكنّها غير صريحة في الدلالة على هذه الزيادة، كما وردت أحاديث أخرى صريحة في الدلالة على هذا العدد ولكنّها غير صريحة، منها قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ للعبد المؤمن في الجنّة لخيمة من لؤلؤ مجوفة طولها ستون ميلاً، للعبد المؤمن فيها أهلون، فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضاً)، فهذا الحديث كما رأى ابن القيّم يدلّ على أنّ للمؤمن في الجنّة أكثر من زوجة.

كم زوجة للرجل في الجنة ، قد انقسمت أقوال العلماء في ذلك إلى ما يأتي: القول الأول: إنّ للمسلم في الجنّة زوجتين من نساء الدنيا، وله من الحُور العين ما لا يعدّ وذلك بحسب عمله، وممّن ذهب إلى هذا القول ابن تيمية وابن كثير، ورأى ابن حجر العسقلانيّ أن أقلّ ما يكون للمؤمن في الجنّة من الزوجات اثنتين من نساء الدنيا. القول الثاني: إنّ للمؤمن في الجنّة زوجتين من نساء الدنيا، وسبعين زوجة من الحُور العين. القول الثالث: إنّ للمؤمن زوجتين من الحُور العين، وهذا أقلّ عدد، ويُمكن أن يزيد عدد الزوجات بحسب حال المؤمن، وقد رأى ابن رجب أنّ للمؤمن زوجتين من الحُور العين، وأمّا الزيادة على هذا العدد فتكون بحسب عمل المؤمن ودرجته في الجنّة.

كم زوجة للرجل في الجنة ، ورد أن الراجح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء أنّ عدد زوجات المؤمن في الجنة لم يتحدد على التعيين على الرغم من أن الأحاديث النبوية تتحدث عن عدد الزوجات من الحور العين، أو الزوجات بشكل عام؛ لأنّ العلماء اختلفوا في معاني بعض الكلمات، فقيل في معنى له زوجتان أنه لا يقصد منها تحديد العدد والتثنية، كما يقال عينان وجنتان.

كم زوجة للرجل في الجنة ، خلاصة مسألة عدد زوجات المؤمن في الجنّة إنّ الأصل في المسلم أن يطيع الله تعالى، ويستقيم على أمره حتى يكون من أهل الجنّة، ويتنعّم بما فيها من الحُور العين، فمسألة عدد زوجات المؤمن في الجنّة من الأمور الغيبيّة التي وقع فيها خلاف بين العلماء؛ فلا يُبنى عليها عمل، ولا يترتّب عليها حكم.

عدد زوجات الشهيد في الجنة

عدد زوجات الشهيد في الجنة ، عنه جاء في الحديث الصحيح أنّ للشّهداء اثنتين وسبعين زوجة من الحُور العين، فقد قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ‏ويرى مقعده من الجنّة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على ‏رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من ‏الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه).

كم زوجة من الإنس للرجل في الجنة

كم زوجة من الإنس للرجل في الجنة ، جاء ذكر زوجات المؤمن في الجنة في عددٍ من الأحاديث النبوية الشريفة، وقد اختلف العلماء في تحديد عددهن على عدة أقوال، فقيل أنهن اثنتان وسبعون امرأة، منهن سبعون من الحور العين وزوجتان من الإنس، وقيل أنّهن اثنتان وسبعون امرأة من الحور العين، وزوجتان من الإنس.

كم زوجة من الإنس للرجل في الجنة ، زوجات الدنيا ورد ذكر عدد زوجات المؤمن في الجنة من الإنسيات في أحاديث عدة كذلك، فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم عن أول زمرة من المؤمنين تدخل الجنة، ثم التي تليها يكون لهم زوجتان، حيث قال: (أولُ زمرةٍ تدخلُ الجنةَ على صورةِ القمرِ ليلةَ البدرِ ، والذين على إِثْرِهم كأشدِّ كوكبٍ إضاءةً ، قلوبهم على قلبِ رجلٍ واحدٍ ، لا اختلافَ بيينهم ولا تباغضَ ، لكلِّ امرئٍ منهم زوجتانِ ، كلُّ واحدةٍ منهما يُرَى مخُّ ساقها من وراءِ لحمها من الحُسْ) [صحيح البخاري].

الحور العين

جاء ذكر عدد الزوجات من الحور العين في الحديث الذي تذكر فيه مناقب الشهيد وفضائله، وفيه: (ويُزوَّجُ اثنتَينِ وسبعينَ من الحورِ العِينِ) [صحيح]، كما جاء في حديث آخر روي في صفة أدنى أهل الجنة منزلة، وفيه: (وإن له من الحورِ العينِ ثنتين وسبعينَ زوجةً سوى أزواجِه من الدنيا) [رواته ثقات]، ويستفاد من تلك النصوص النبوية أنّ المسلم في الجنة له اثنتان وسبعون من الحور العين كزوجات، وقيل أن ذلك التحديد لا يقصد منه الاكتفاء بل قد يزيد الله له زوجاته في الآخرة منّاً منه وفضلاً.

صفات زوجات المؤمن في الجنة

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز عدداً من صفات زوجات المؤمن في الجنة، ومنها: قاصرات الطرف أي قصرت أنظارهن على أزواجهنّ. كواعب أترابا أي على سن واحدة، خلقهنّ الله تعالى في أحسن صورةٍ وتقويم، وطهرهنّ مما يلحق بنساء الدنيا من الأذى كالحيض والبول. زوجات متحببات إلى أزواجهنّ.

هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة

هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة ، أجاب الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه فيما ورد في الكتاب والسُنة، أنه يكون للمؤمن في الجنة زوجات من الحور العين.

وأوضح «فخر» في إجابته عن سؤال: «هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة ؟، وهل للمؤمن في الجنة زوجتان من الحور العين، وماذا عن زوجته في الدنيا؟»، أن الذي ورد أن المؤمن له زوجات من الحور العين، ولكن زوجته في الدنيا تكون الملكة عليهن، حيث إن الزوجة في الدنيا تكون في الجنة أجمل من الحور العين، وتفوقهن حُسنًا وجمالًا ودلالًا وفي كل شيء.

هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة ، بين فيه أن الحور العين يكونوا خدمًا للزوجين، وأنه لن يكون هناك غيرة من جانب زوجة الدنيا بسبب الحور العين، لأن الغيرة من المنغصات، فيما أن الجنة دار الخُلد والنعيم، مشيرًا إلى أن كل شيء سيتغير يوم القيامة الرجل السييء والمرأة السيئة سيتبدلان، ليُهيأ للجنة.

كم عدد أزواج المرأة في الجنة

كم عدد أزواج المرأة في الجنة ، ورد في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الجنة:" لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين ، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن"، وروى أحمد والطبراني وحسنه ابن حجر عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للشهيد عند الله سبع خصال… ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين" ولم نقف على حديث يفيد أن المؤمن يعطى أربعين امرأة من الحور العين.

كم عدد أزواج المرأة في الجنة ، ورد ثانياً: إن المرأة في الجنة تتمتع بزوج كما يتمتع الرجل بالزوجات ، فلا يوجد في الجنة أعزب ، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وما في الجنة عزب " قال ابن منظور في لسان العرب: العزاب هم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. وقال الله عز وجل: (إنا أنشأناهن إنشاء *فجعلناهن أبكاراً *عرباً أتراباً)[الواقعة:35-37].

كم عدد أزواج المرأة في الجنة ، ورد أن نساء الدنيا يعيد الله نشأتهن ، بعدما كن عجائز رمصاً ، صرن أبكاراً عرباً ، أي بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرباً ، متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة، إلا أن الله عز وجل ميز الرجل فأعطاه من نساء الدنيا ومن الحور العين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، كما أن للجميع من المتع ما يشاؤون كما قال تعالى: (وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون)[الزخرف:71].

كم عدد أزواج المرأة في الجنة ، ورد أن من المناسب هنا أن نرد على إشكال أثاره بعض الناس عندما سمع هذه الآية ، فقال: هذه الآية تدل على أن المرأة إذا اشتهت أن يطأها غير زوجها مكنها الله من ذلك، والجواب: أن اشتهاء المرأة غير زوجها لا يكون ، والدليل قول الله تعالى: (فيهن قاصرات الطرف)[الرحمن:56] قال ابن عباس وغيره: أي غضيضات الطرف عن غير أزواجهن ، فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن.

هل يخير الرجل بين زوجته والحور العين

هل يخير الرجل بين زوجته والحور العين ، فيما ورد في الكتاب والسُنة، أنه يكون للمؤمن في الجنة زوجات من الحور العين، فالذي ورد أن المؤمن له زوجات من الحور العين، ولكن زوجته في الدنيا تكون الملكة عليهن، حيث إن الزوجة في الدنيا تكون في الجنة أجمل من الحور العين، وتفوقهن حُسنًا وجمالًا ودلالًا وفي كل شيء.

وعن هل يخير الرجل بين زوجته والحور العين ، جاء أن الحور العين يكونوا خدمًا للزوجين، وأنه لن يكون هناك غيرة من جانب زوجة الدنيا بسبب الحور العين، لأن الغيرة من المنغصات، فيما أن الجنة دار الخُلد والنعيم، وكل شيء سيتغير يوم القيامة الرجل السيئ والمرأة السيئة سيتبدلان، ليُهيأ للجنة.