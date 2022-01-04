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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: منتخب مصر يُعاني من تخبط إداري وكيروش كان لا يعلم عدد القائمة في أمم إفريقيا

كيروش
كيروش

 

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق أن منتخب مصر يُعاني من تخبط إداري خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني.

وقال شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" منتخب مصر يُعاني من تخبط إداري خلال الفترة الأخيرة وذلك ظهر فى أزمة الإعلام الفترة الأخيرة.

وأضاف:" معلومة مؤكدة كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر كان لا يعلم أنه يستطيع ضم 28 لاعب لذلك أعلن عن ضم 25 لاعب.
تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده اليوم الإثنين على هامش مران المنتخب.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر حدد صباح اليوم الاثنين موعدا للإجابة على أسئلة الصحفيين.

وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من ٩ يناير الجاري وتستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بمشاركة ٢٤ منتخبا.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى بطولة كأس أمم إفريقيا في النسخة رقم ٣٣ رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

يذكر أن صانع ألعاب منتخب مصر عبد الله السعيد أعرب عن ثقته في تقديم المنتخب الوطني عروض جيدة بكأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في الكاميرون.

وأضاف: "بطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة مهمة جدًا، سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا للوصول لأبعد نقطة فيها".

وتابع: "لا توجد مباريات سهلة وجميع اللاعبين يدركون ذلك، لدينا حماس كبير وتركيز من أجل كتابة تاريخ لبلدهم ثم أنفسهم وإسعاد الجمهور المصري ".

استطرد عبدالله السعيد: كرة القدم مؤخرًا لا تعترف بالأسماء، جميع المنتخبات قوية لكننا جاهزين لمواجهة أي منتخب لكننا لدينا عزيمة وإصرار على الظهور بشكل جيد يليق بنا".

 

 

 

 

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