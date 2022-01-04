أخبار التوك شو.. إجراء أول عملية جراحة سمنة بالروبوت في مصر.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي ترتبط بحياة المواطنين نعرض لكم أبرزها :

إجراء أول عملية جراحة سمنة بالروبوت في مصر والشرق الأوسط.. تفاصيل

كشف الدكتور محمد ضياء سرحان أستاذ جراحات السمنة، تفاصيل إجراء أول عملية جراحية للسمنة بالروبوت في مصر والشرق الأوسط.

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على القبض على مدير أسواق هايبر وان، إنه ليس له علاقة بعائلة الهواري، لكن لأنه مقرب من العائلة حصل على اللقب.

مش صور بس.. خبير أمن معلومات يفجر مفاجأة عن الفبركة على الإنترنت

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن هناك مجموعات منظمة على السوشيال ميديا والإنترنت تعكف على فبركة صور لأشخاص من أجل ابتزازهم والحصول على أموال منهم .

وزيرة الهجرة: 1119 مصريا بالخارج اشتروا وثيقة التأمين في أول يوم لطرحها

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه تم إطلاق وثيقة التأمين للمصريين في الخارج، والدولة تؤكد دائما أن المواطن في الخارج يأتي على رأس الأولويات .

فاروق الباز يكشف حقيقة "عُوم" الفيوم على بحيرة من النفط

كشف الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، حقيقة ما ذكره المعهد الفيدرالي المركزي للعلوم والتكنولوجيات العالية التابع لوزارة الطوارئ الروسية، حول اقتراب كويكب “أبو فيس” من الأرض وتسببه في نهاية العالم بحلول عام 2029.

سيدة الشهامة.. بشرى سرور توجه رسالة لـ الرئيس السيسي .. فيديو

قالت بشري سرور سيدة الشهامة بحلوان،إنها كانت ذاهبة إلى السوق وبالصدفة شاهدت استغاثة الأطفال ولم تكن تظن أنهم سرقوا الهواتف وظنت أنهم خطفوا البنات .

كامل الوزير: توجيه رئاسي بزيادة حافز الموظف المخصص لتنظيف حمامات القطارات

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد حالة العربات بنفسه واطمأن على آدمية الحمامات ووجه بزيادة حافز الموظف المخصص بتنظيف الحمام.

محامي بسنت ضحية الصور المفبركة: المتهمون وأهاليهم هربوا

قال عبدالله أبو المجد محامي بسنت «ضحية الصور المفبركة» إنها أبلغت أسرتها أن هناك شابين يبتزانها بصور فاضحة مفبركة.

ملحن أغنية "الغزالة رايقة": لم أسرق اللحن والتشابه مجرد توارد خواطر

أكد إيهاب عبد الواحد، ملحن أغنية الغزالة رايقة، أن الكلام المتداول عن سرقة لحن الأغنية من أغنية روسية كلام غير صحيح، قائلا "سمعت الاغنية الروسية اللي تتشابه من بعيد مع الأغنية وسرقة الأغنية غير صحيح وأنا تاريخي كله يشهد عليا أنى مش بتاع سرقات والموضوع لا يستحق كل هذا الجدل".

أبو المكارم: نستهدف زيادة الصادرات سنويا إلى 20% ..فيديو

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن هناك تأخيرات على المصدرين بلغت قيمتها 23 مليار جنيه، مؤكدا أن المناطق اللوجيستية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج ساعدت في زيادة قيمة الصادرات المصرية في عام 2021 (الأعلى في تاريخ مصر).

أحمد عمر هاشم: ترك المساجد للجماعات المتطرفة كان خطأ كبيرا

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن ترك المساجد للجماعات المتطرفة كان خطأ كبيرا، مشيرا إلى أن فترة ضعف الدولة كانت سببا لانتشار تلك الجماعات في المساجد.



وأضاف أحمد عمر هاشم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لاحظت في الفترة الأخيرة أن وزارة الأوقاف بدأت تحدد موضوع الخطبة واوافق على هذا الأمر، موضحا أنه لكي يكون مواكبا للعصر.



وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن رسول الله نهانا عن أصحاب الفتوى بدون علم.



وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن بناء المسجد والاخوة بين المهاجرين والأنصار والعلاقات بين المسلمين وغيرهم كانت بنود أول وثيقة حقوق الإنسان أقرها الرسول.



وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن رسول الله لم يغلق باب البر والإحسان لغير المسلمين، مشيرا إلى أن من يفتون بحرمة تهنئة غير المسلمين غير علماء.