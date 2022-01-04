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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لمس مكان حساس.. مايا دياب تكشف كواليس تعرضها للتحرش (فيديو)

مايا دياب ونيللي
مايا دياب ونيللي

أكدت الفنانة اللبنانية  مايا دياب، خلال لقائها في برنامج بصراحة  برفقه النجمة نيللي كريم ، انها تعرضت للتحرش من قبل في احدى حفلاتها الغنائية 

 

وقالت مايا دياب :" تعرضت للتحرش في إحدى حفلاتي ، ولن أفصح عن البلد التي حدث فيها ذلك "

 

تابعت مايا دياب  :"  كنت ارتدي على المسرح  فستان مقفول وكبير وليس به أي شيئا ملفت للانتباه فكان مثل فساتين أميرات ديزني".

 

وأضافت مايا دياب: "قام واحد من الجمهور بلمس مكان  حساس في جسدي، فانهرت بشدة وظللت أصرخ ، ولم أرتاح الا لما خدت حقي ، حيث قمت بركله برجلي في الوجه".

بالفرو.. مايا دياب تشوق المتابعين لحفل رأس السنة بدبي

 

نشرت الفنانة مايا دياب صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام".

 

وظهرت مايا دياب مرتدية جاكيت فرو باللون الرمادي، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك اب جرئ يبرز ملامح وجهها.

 

وعلقت مايا دياب علي الصور، كاتبة: “بستعد لإنهاء 2021 بالطريقة الصحيحة، اشوفكم في دبي”.

 

كشفت الفنانة مايا دياب عن مكان حفلها ليلة راس السنة هذا العام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير . 

 

وعلقت مايا دياب عبر توتير قائلة : “احتفل معي بليلة رأس السنة الجديدة وأنت توديع 2021”.

وكانت كشفت الفنانة مايا دياب، عن رأيها في الضجة التي أثيرت حول طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب، من الفنان حسام حبيب، الأيام الماضية.

وقالت «دياب» خلال برنامج «ET بالعربي»، على هامش تكريمها في مهرجان «الأفضل ميديل إيست» الذي أقيم في إمارة دبي، أمس، إن شيرين عبد الوهاب لها دور في شغف الجمهور لمعرفة أسرار حياتها الشخصية وكواليس الانفصال .

تابعت: «يمكن الغلطة الأساسية أن شيرين أو غيرها من الفنانات وضعوا حياتهم الشخصية قدام الجمهور».

من بعدها، يعود يصحح المراسل بالبرنامج لمايا دياب أسباب الرغبة المُلحة من الجمهور، في معرفة أسرار طلاق شيرين عبدالوهاب قائلًا: «هي من محبة الناس لشيرين»، لترد مايا دياب: «غلط من محبة الناس لشيرين ما بتسأل عن خصوصية شيرين».

مايا دياب برنامج بصراحة تعرضت للتحرش حفلاتها الغنائية نيللي كريم

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