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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

المهم القصة.. نيللي كريم تكشف رأيها في مفهوم السينما النظيفة وأسرار طفولتها

نيللي كريم
نيللي كريم

كشفت النجمة نيللي كريم خلال لقائها في برنامج بصراحة مع مايا دياب ، عن أسرار في حياتها اثناء الطفولة، وقالت :" والدي توفى وانا في طفولتي كان عندي 16 سنة وماما وأخواتي كانوا مخبيين عليا وكنت بسألهم يقولولي عنده برد ".

اضافت :" بحس بروح بابا وأنه موجود وماما بتحس بيه على طول وعندها الروحانيات عالية جدا وبتقولي الحاجة قبل ما تحصل.

تابعت :" من 7 سنين حصلت لها جلطة في المخ وساعات بتنسى حاجات كتير وتقول كلام ماحصلش"

وعن مفهوم السينما النظيفة قالت :" أنا مع السينما الحلوة مايهمنيش نظيفة ولا لأ، حتى لو فيه مشاهد حب المهم القصة ومين المخرج ووجهة نظره إيه".

قالت : الأفلام القديمة بتتفرجي على مشاهد الحب وأنتي فرحانة وبتضحكي وعينك فيها لهفة، والإخراج وجهة نظر معتمدة على المخرج وفيه مخرجين ما أقدرش أشتغل معاهم ومعنديش ثقة فيهم، وفيه مخرجين أشتغل معاهم وانا مغمضة.

 

واختتمت: عملت فيلم 678 بيتكلم عن التحرش وكل المشاهد محدش لمس حد، ومع ذلك المعنى وصل للمشاهدين، والفيلم كسب جوائز كتير أوي واتعرض في أميريكا وأسبانيا والستات وهما بيتفرجوا بيقولوا أنا حصلي كدا، دا سبب جمال الإخراج أنك تعمل أي حاجة بس المهم العناصر تكون متكاملة، الجرأة ليها حدود وهيبة معينة.

مايا دياب في بصراحة:

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال لقائها في برنامج بصراحة مع برفقة نيللي كريم  أنها مع فكرة الزواج المختلط  ما بين مسلم ومسيحي او أي ديانة أخرى.

 

وقالت مايا دياب :  أؤيد بشدة الزواج المختلط  ، لان ذلك يجعل الشخص أكثر نضجا وعقلا ويساعده ان يحترم جميع البشر مهما كانت ديانته مسلم أو مسيحي والمهم سلوك الشخص وأخلاقه وليس ديانته.

 

وعن تجميع بويضاتها :" أنا نفسي أجيب ولاد تاني وسألت بنتي ووافقت، وأنا حاليا بجمد بويضاتي، وبشجع الناس على تجميد البويضات؛ لأن محدش بيعرف الدنيا هتحصل فيها إيه وخصوصا بعد ما الستات بقت بتشتغل ومعتمدة على نفسها ودا بيخوف الراجل، وبالتالي سن الزواج اتأخر:.

 

أضافت "جمدت بويضاتي عشان إحساس أني بدي فرصة لروح تانية أنها تعيش حتى لما أنا أموت وجسمي يتحلل"

 

اختتمت :" ميهمنيش البنت تتجوز كبيرة ولا صغيرة، أنا مع الزواج الواعي، وأن البنت بقت واعية وقررت أنها تتجوز بكامل أرادتها، وعن نفسي أنا عايزة أتجوز تاني طبعا".

بالفرو.. مايا دياب تشوق المتابعين لحفل رأس السنة بدبي

 

نشرت الفنانة مايا دياب صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام".

وظهرت مايا دياب مرتدية جاكيت فرو باللون الرمادي، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك اب جرئ يبرز ملامح وجهها.

وعلقت مايا دياب علي الصور، كاتبة: “بستعد لإنهاء 2021 بالطريقة الصحيحة، اشوفكم في دبي”.

 

كشفت الفنانة مايا دياب عن مكان حفلها ليلة راس السنة هذا العام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمى توتير . 

 

حيث علقت مايا دياب عبر توتير قائلة : “احتفل معي بليلة رأس السنة الجديدة وأنت توديع 2021”.

نيللي كريم مفهوم السينما النظيفة بصراحة مايا دياب برنامج بصراحة والدي توفى

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