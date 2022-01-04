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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل القباني: المنتخب سيعاني في بطولة الأمم الإفريقية

وائل القباني
وائل القباني

قال وائل القباني نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك، إن منتخب مصر سيعاني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة المقبلة من 9 يناير وحتي 6 فبراير 2022.

وأضاف وائل القباني فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "منتخب مصر سيعاني فى بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "منتخب الجزائر هو المرشح الأقوى للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية".

منتخب مصر

تنطلق مباريات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2022 يوم 9 يناير الجاري، حتى 6 فبراير 2022.

ويستعد 24 منتخبًا بينها منتخب مصر، لخوض مباريات دور المجموعات، والمقسمة إلى 6 مجموعات، حيث تفتتحها مباراة الكاميرون منظمة البطولة أمام بوركينا فاسو بالمجموعة الأولى.

ويفتتح منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مبارياته أمام نظيره منتخب نيجيريا يوم 11 يناير الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتي تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو.. كما يلي:

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً.

وائل القباني كأس الأمم الافريقية الزمالك منتخب مصر مصر

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