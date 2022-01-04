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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل القباني: وقعت للأهلي قبل ما أسيب الزمالك وحصلت على 100 ألف جنيه

وائل القباني
وائل القباني

قال وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق أنه وقع للنادي الأهلي عام 2005، وهو فى نهاية تعاقده مع نادي الزمالك.

وأضاف وائل القباني، في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس، مع شادي محمد، المذاع على قناة النهار: وقعت للنادي الأهلي عام 2005، وحصلت على 100 ألف جنيه وقتها.

وتابع: "لم أكن وحدي الذي تفاوضت مع الأهلي.. كان معي طارق السيد".

استياء في الأهلي بسبب قرعة كأس الرابطة 

في سياق آخر، سادت حالة من الاستياء الشديد داخل جدران النادي الأهلي؛ بسبب قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، معتبرا أنها جاءت موجهة وغير عادلة؛ خاصة لما استند إليه مسئولو رابطة الأندية في حيثيات تسكين الأندية بالمجموعات الثلاثة.

وقالت مصادر بالأهلي إن المسئولين داخل القلعة الحمراء لديهم تأكيدات بأن القرعة موجهة على النحو التي ظهرت عليه لوضع الأهلي في موقف صعب عكس ما حدث مع أقرب المنافسين الزمالك وبيراميدز.

وأضافت المصادر، أن هناك اعتراضا شديدا داخل الأهلي على طريقة إجراء القرعة ومبررات مسئولي رابطة الأندية وعلى رأسهم عامر حسين لتبرير سير فعاليات القرعة وفقا لرؤية المسئولين عنها.

وأشارت إلى أن هناك حالة غليان داخل الأهلي بسبب توجيه القرعة في اتجاه بعينه واستناد مسئولي رابطة الأندية الي كونها بطولة غير معترف بها حتى الآن ولن ينشغل أحدا بطريقة سير القرعة التي جرت عصر اليوم الإثنين.

واستند مسئولو الأهلي للتأكيد بتوجيه القرعة بشكل معين وحسب أهواء شخصية لتصريحات عامر حسين عضو رابط الأندية والذي قال :" في حالة خروج الأهلي سيتم انهاء البطولة وفعالياتها في وقت قصير يناسب جميع الأندية المشاركة ".

ويعكف مسئولو الأهلي خلال الساعات الجارية على دراسة الموقف بشكل كامل خصوصا ان القرعة وطريقة إجرائها ومبررات اختيار الملاعب واستبعاد فرق من حسابات المجموعات لتقديرات غير منطقية أثر سلبا على سير القرعة وبدت موجهة أمام الجميع.

ويحاول مسئولو الأهلي الخروج بقرار مناسب خلال الساعات الجارية تمهيدا لإصداره بما يتناسب مع القرعة التي جاءت غير عادلة ولا تليق بتاريخ الأندية المصرية في المنافسات المحلية ، حسب تقديرات مسئولو القلعة الحمراء .

وجاءت قرعة كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد السكندري - ايسترن كومباني - فيوتشر اف سي - المصري - مصر المقاصة .

المجموعة الثانية: الأهلي - سموحة - البنك الأهلي - الجونة - الإسماعيلي - المقاولون العرب.

المجموعة الثالثة: الزمالك - فاركو - إنبي - سيراميكا كليوباترا- غزل المحلة - طلائع الجيش. 

الزمالك الأهلى وائل القباني طارق السيد

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