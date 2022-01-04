كيروش يضع برنامجا غذائيا لتخسيس ضياء السيد قبل أمم إفريقيا

قال الإعلامي محمد شبانة، إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، اتفق مع ضياء السيد المدرب العام في الجهاز الفني المعاون، على تطبيق برنامج غذائي، لتقليل الوزن الزائد في الفترة الأخيرة.



وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، الاثنين: "طلب كيروش من ضياء السيد العودة إلى وزنه الطبيعي بعدما لاحظ زيادة وزنه في الفترة الأخيرة، مطالبا المدرب بأن يكون في أعلى فورمة، ليتمكن من القيام بمهامه التدريبية مع اللاعبين.



ويسعى منتخب الفراعنة للعودة إلى هوايته المفضلة برفع الكأس قاريًا، حيث يواصل لاعبو المنتخب تدريباتهم اليومية تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش خلال المعسكر المغلق، حيث خاض صباح أمس اللاعبون تدريبًا ثانيًا بملعب استاد القاهرة، وشهد المران تقسيمة قوية بين جميع اللاعبين.