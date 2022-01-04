طاهر محمد طاهر ينضم إلى كهربا على لائحة استغناءات يناير

قال الإعلامي محمد شبانة، إن مسئولي النادي الأهلي بدأوا في فتح ملف الإعارات بالفريق الأول بعد فتح باب الانتقالات الشتوية في الفترة الحالية ويعاني أكثر من لاعب من الخروج من حسابات المدير الفني الجنوب إفريقي بيستو موسيماني خلال مواجهات الدوري.

وأوضح أنه بات من المؤكد رحيل محمود وحيد للطلائع في الساعات المقبلة ومازال الغموض يحيط بمستقبل الرباعي رامي ربيعه ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.



وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، الاثنين: "أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر موافقته على خروج أكثر من لاعب علي سبيل الإعارة لعدم الحاجة لجهودهم مع الفريق في الفترة الأخيرة.



وتابع: "من المقرر أن تناقش لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح العروض التي وصلت من أندية الاتحاد والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وايسترن كومباني لضم اللاعبين المرشحين علي سبيل الإعارة رغم المشاركة في كأس الرابطة حيث ترغب اللجنة في تلبية طلبات المدير الفني حتي لا يجد أي مبررات بالوقوف ضد رغباته الفنية.