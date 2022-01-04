كارتيرون يرسل 5 إنذارات لإدارة الزمالك في يوم واحد بسبب الراتب

أوضح الإعلامي محمد شبانة، أن مصدرًا داخل نادي الزمالك كشف عن مفاجأة فيما يتعلق بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن راتبه الخاص بشهر ديسمبر 2021 والذي لم يحصل عليه حتى الآن.



وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، اليوم، الاثنين: أن المصدر أكد أن كارتيرون تقدم بـ5 إنذارات دفعة واحدة، أمس الإثنين على إيميل نادي الزمالك ضد الإدارة.



وشدد المصدر على أن كارتيرون يحاول استنفاد كل السبل ضد إدارة الزمالك للحصول على راتبه وسط غضبه الشديد من تكرار نفس الأمر كل شهر وتأخر حصوله على مستحقاته.



ويتواجد كارتيرون في الإمارات حاليًا لقضاء إجازته وسط توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأي مباراة رسمية.