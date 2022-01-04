الزمالك يعترض طريق الأهلي ويسعى لإفساد صفقتين

أكد الاعلامي محمد شبانة أن إدارة نادي الزمالك قررت الدخول في خط المفاوضات مع الثنائي أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي ومهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش لإفساد مفاوضات الأهلي معهما.

وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، الاثنين: "جاء تحرك مسئولو الزمالك في الساعات الماضية بهدف رد الصاع لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وتلميحاته بالتعاقد مع لاعب من الزمالك وسط تواجد 11 نجما ينتهي عقدهم مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب مسئولو الزمالك في إفساد مفاوضات الأهلي مع الثنائي كرد على تصريحات أمير توفيق ومحاولة المغالاة المالية على الأهلي حتى لو فشل الزمالك في ضم الثنائي مع نهاية الموسم الجاري.