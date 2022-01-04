بيراميدز يسعى لخطف حارس الزمالك

أكد الاعلامي محمد شبانة أن إدارة بيراميدز فتحت خط المفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد لتدعيم مركز حراسة المرمى.



وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، اليوم، الاثنين: "جاء تحرك بيراميدز ليكون أبو جبل بديل للمهدي سليمان في حراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل بعد قرار عدم التجديد للأخير والذي ينتهي عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.



ويرغب مسئولو بيراميدز في التعاقد مع أبو جبل في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري وبعد نهاية عقده مع الزمالك.