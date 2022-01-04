تحظى باهتمام رئاسي.. مشروع القاهرة التاريخية يعيد مجد العاصمة

وضعت الدولة خطة شاملة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها .

كما جاء التوجيه لاستعادة دور القاهرة الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

المشروع يستهدف إعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، واستعادة رونقها العمراني والحضاري، وجعلها مصدرا لجذب الحركة السياحية اليها، استغلالا لما تحويه من مواقع ومعالم أثرية تمثل مختلف العصور والحقب التاريخية، وهو ما يعكس ثراء هذه المناطق وتميزها الحضاري.

اهتمام رئاسي

وبحسب رئاسة مجلس الوزراء يحظى مشروع إعادة احياء القاهرة التاريخية باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويحرص على متابعة موقف تنفيذ هذا المشروع.



وتشمل الرؤية العامة والخطة الموضوعة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.



باب زويلة

وتشمل الخطة عدة أماكن ومناطق ومعالم رئيسية منها منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.



وفي هذا السياق أوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هناك فريقا استشاريا متخصصا في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.

ترميم واجهات العقارات

وسيتم التعامل في هذه المنطقة من خلال ترميم واجهات العقارات ذات الحالة الإنشائية الجيدة، ويتم تطوير واجهاتها بما يتناسب مع الطابع العمراني المميز للمنطقة أما بالنسبة للعقارات ذات الحالة الإنشائية السيئة فيتم بالتنسيق مع الشاغلين تقديم قيمة ايجارية مؤقتة وإخلاء العقار لحين ترميمه ورفع كفاءته وعودتهم مرة أخرى.

و سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر والتى سيتم الانتهاء منها قريبا .

درب اللبانة

ويجري إزالة المناطق الخربة بمنطقة مسجد الحاكم، و صرف تعويضات مالية للمستحقين وتم البدء في تطوير الواجهات لـ 27 مبنى من إجمالي 48 مبنى بالمنطقة من المقرر تطوير واجهاتها، وكذلك تطوير حديقة مسجد المحمودية بدرب اللبانة.

شارع المعز

ويشمل المشروع توحيد واجهات المحلات المتواجدة بشارع المعز بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تطوير أعمال الإضاءة بالشارع.



يذكر ان محافظة القاهرة تشهد اليوم انعقاد اللجنة التيسيرية لمتابعة أعمال مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة محافظ القاهرة و مساعد أول رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وبعضوية العديد من الجهات التنفيذية وجهات رقابية.



