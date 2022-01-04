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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كسرت رقبته.. وفاة شاب في المترو أثناء هروبه من دفع التذكرة

صدى البلد

لقي شاب أمريكي مصرعه في إحدى محطات مترو الأنفاق في ولاية نيويورك الامريكية أثناء محاولة هروبه من دفع التذكرة في مترو الأنفاق إلا أنه أصيب بكسر في الرقبة أثناء الهروب . 


و بحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ستار" البريطانية نقلا عن صحيفة " نيوريورك بوست"، فإن شاب في العقد الثالث من عمره فقد حياته في مترو الأنفاق بعد إصابته بكسر في الرقبة . 

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و وفقا لما ورد في الصحيفة و بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الشاب حاول القفز فوق حاجز التذاكر هربا من دفع ثمن تذكرة المترو إلا ان توازنه اختل أثناء القفز و و أصيب بكسر في الرقبة . 


و قامت كاميرات المراقبة في المكان بتصوير تلك اللقطة، التي أظهرت الشاب الثلاثيني الذي كان يحمل حقيبة ظهر و كان يقفز من فوق الحاجز الخاص بالتذاكر إلا أنه لم يتمكن من الفرار و وقع في شر أعماله . 


جدير بالذكر أن الإسعاف حضرت على الفور في مكان الحادث إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ الشاب بسبب إصابته الخطيرة التي ادت إلى وفاته في الحال . 

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