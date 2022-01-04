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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم محمد صبحي بـ مئوية الدولة الأردنية.. غدا

محمد صبحى
محمد صبحى

يسافر الفنان محمد صبحى إلى المملكة الأردنية، غدا الأربعاء، لتكريمه عن مجمل أعماله الفنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك خلال احتفال ضخم على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية تقيمه وزارة الثقافة الأردنية بقيادة الوزيرة هيفاء النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان محمد صبحى، عرض مسرحيته الجديدة نجوم الظهر على مسرح  مدينة سنبل بالطريق الصحراوي.

مسرحية نجوم الظهر تعرض حاليا علي مسرح سنبل ويشارك في بطولتها بجانب محمد صبحى عدد من الفنانين علي رأسهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة جيهان قمرى بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. 


المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي .

مسرحية نجوم الظهر وكتبها وأخرجها  الفنان محمد صبحى بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن.

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10 صور جديدة من مسرحية نجوم الظهر لـ محمد صبحي

وكانت قد أثارت تصريحات الفنان محمد صبحى، خلال لقائه في  برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على شاشة "ETC"، حيث هاجم مطربي المهرجانات.

وقال محمد صبحى عند سؤاله عن المهرجانات: "مش عاوز أتكلم عن حد  أو أعطى له قيمة أكبر من اللازم ، ولكن هاني شاكر كنقيب موسيقيين ملتزم بفنه وبتاريخه".

وأضاف: "هل ممكن تعطي تصريح لواحد يبني برج أو عمارة وهو مش مهندس؟ أو ممكن طبيب يعمل عملية جراحية وهو مش طبيب؟ زي بالظبط التمثيل أنا مقدرش أمثل إلا لما أخد تصريح من نقابة المهن التمثيلية"

قال الفنان محمد صبحي، إنه كان  ضد منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء، ولكنى مع دعوتهم داخل نقابة الموسيقين، وإجراء الاختبارات عليهم، وتقديم الناجحين منهم للمجتمع".

 

وطالب صبحي، أن يكون هناك بديلا لأغاني المهرجانات الشعبية، لأن مصر بلد الريادة ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العربي".

وأشار صبحي إلى أن من حق الوطن أن يعرف الفرق بين عم عبده  الذي يقوم بالتجارة تحت بير السلم وبين المفكر الأقتصادي طلعب حرب".

وفي السياق ذاته شدد الفنان محمد صبحي على أن مصر ستظل  قوية ولن تسقط، مضيفا أن البلاد تحتاج لعقود طويلة لكي نسير داخل قطار الدول العظمى، مضيفا أن الشعب المصري  يستحق ذلك، موضحا أن المتغيرات الكثيرة التى تعرضت لها مصر أفسدت كل هذه الخطط .

مصر تسير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بخطى ثابتة وناجحة  بعد عصر من الظلام ، مضيفا أن مصر قامت بإخراج كل ملفات الحضارة الفرعونية من أجل السير نحو التقدم والازدهار، مضيفا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تستطيع في كل المجالات أن تصل إلى مسار الدول العظمى".

وتابع صبحي"اأن لوضع في مصر أفضل دول تشردت شعوبها وتحطمت حضارتها ".

وفي السياق ذاته أشار الفنان القدير محمد صبحي إلى أنه أصعب لحظات حياته عندما رحلت زوجته عنه، لأنه كان يعشقها ويحبها".

وعن اتهام صبحي بالديكاتورية مع فريق العمل، قال الفنان القدير" هذا الكلام عاري تماما من الصحة أو الحقيقة لست ديكتاتوري كما يوصفني البعض، ولكني منضطبا ودقيقا في المواعيد، وأن مايقدم على خشبة المسرح مبني على تفاهم حقيقي في الاتفاق بين جميع الأطراف المشاركة في العمل".

وعن أكثر الأشياء التى تجعله سعيدا أو حزينا أجاب " الشمبانزي يضحكني وأبكي عندما يقلد الإنسان الحيوان

محمد صبحي وزارة الثقافة سميرة عبد العزيز الفنان محمد صبحى المملكة الأردنية مدينة سنبل نجوم الظهر

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