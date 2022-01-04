عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: حسن الرداد يوضح حقيقة انفصاله عن ايمي سمير غانم .. سميرة محسن توجه رسالة لـمحمد رمضان

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرز فى السطور التالية :

تكريم محمد صبحي بـ مئوية الدولة الأردنية.. غدا

يسافر الفنان محمد صبحى إلى المملكة الأردنية، غدا الأربعاء، لتكريمه عن مجمل أعماله الفنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك خلال احتفال ضخم على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية تقيمه وزارة الثقافة الأردنية بقيادة الوزيرة هيفاء النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان محمد صبحى، عرض مسرحيته الجديدة نجوم الظهر على مسرح  مدينة سنبل بالطريق الصحراوي.

سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

حلّت الفنانة القديرة  د. سميرة محسن ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى.

ولعبت الدكتورة سميرة محسن كأستاذ بمعهد فنون مسرحية، دورا كبيرا معه حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين  المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم.

سميرة محسن: رامز جلال مش بيضرب حد على إيده علشان يروحله Iفيديو

كشفت الفنانة القديرة سميرة محسن عن رأيها فى طبيعة برامج تلميذها بالمعهد العالى للفنون المسرحية الفنان رامز جلال ، حيث أكدت انه بمثابة مقدم برامج ، وقد أتجه الى تقديم البرامج بجانب لا يتوقف من حين لأخر لتقديم عمل فنى . 

نشرة الفن.. غادة عادل تهاجم طليقها مجدي الهواري.. إصابة زوجة أحمد السقا بمرض خطير.. عودة محمد صبحي للسينما

نشرة الفن.. مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد غادة عادل ومحمد رمضان يقدم عفروتو للجمهور وتامر حسني يشكر جمهور إكسبو دبي

حسن الرداد يوضح حقيقة انفصاله عن ايمي سمير غانم

رد الفنان حسن الرداد ، على خبر انفصاله عن الفنانة ايمي سمير غانم ، خاصة بعد تدوال شائعات حول حقيقة انفصالهم .

ونشر حسن الرداد عبر خاصية الاستورى بصفحته الشخصية على انستجرام ،  صورة لباقة ورد على شكل قلب ، ومكتوب عليها من ايمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلاده 

أحفاد ريا وسكينة.. ياسمين رئيس لأول مرة في بطولة عمل مسرحي

 تنطلق النجمة ياسمين رئيس في أول بطولة مسرحية لها من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، والتي تتعاون فيها مع دينا الشربيني.

المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

شيرين عبد الوهاب ومايا دياب.. نجمات فكرن في تجميد البويضات

انضمت الفنانة مايا دياب إلى قائمة الفنانات اللاتى أعلن عن ترحيبهن بفكرة تجميد البويضات ، أو إقدامهن عليها ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الفنانات اللاتى أعلن بعضهن للخضوع الى التجربة ، وأخريات كشوفن انهن يفكرن فى الأمر بعد عدة سنوات.

أنغام ومحمد منير يشعلان عيد ميلاد إلهام شاهين بـ «نفضل نرقص» و«على صوتك» I فيديو

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ليلى علوى ويسرا ومحمد منير وزينة وأنغام وسميرة سعيد وهانى شاكر وهانى رمزى. 

اخبار الفن محمد رمضان خالد النبوى الفنان رامز جلال الفنان حسن الرداد رامز جلال محمد صبحي الفنان محمد صبحى لمعهد العالي للفنون المسرحية الفنانة القديرة سميرة محسن دكتورة سميرة محسن

ترشيحاتنا

رئيس صحة الشيوخ: إلزام اللاجئين بتوقيع إقرار بالخطة السكانية لحل الأزمة

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت وأنا خارج البلاد؟.. الإفتاء تجيب

بلاك بيري تكتب اليوم نهاية هذه الهواتف بإيقاف دعمها نهائيا

الطيب يشيد بسرعة تجاوب المركز الطبي في جوبا لعلاج والدة طالبة وافدة

لماذا تعتمد إسرائيل على فايزر وموديرنا لمواجهة فيروس كورونا وتتجاهل اللقاحات الأخرى؟

عالم بريطاني يعلن عن تجاوز المرحلة الأسوأ في جائحة فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

فشل في التعدي عليه جنسيا.. الإعدام لسائق توك توك قتل طفلا بأوسيم

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

تخريب وتدنيس قبور المسلمين وتلاوة القرآن.. ماذا يحدث بمقابر إزيرلون في ألمانيا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

اعمل نفسك ميت.. شاهد بطة تخدع كلبا للنفاد بروحها.. تستحق الأوسكار|فيديو

فيديو

تهنئة غير المسلمين وتنظيم النسل ومساجد آل البيت.. تصريحات أحمد عمر هاشم تسيطر على السوشيال ميديا

تخفيض ساعات العمل و4 شهور إجازة وضع.. 7 مزايا لـ المرأة بـ القانون الجديد

ارتفاع جنوني.. أسباب زيادة أسعار الدواجن وموعد انخفاضها

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ