أخبار الفن: حسن الرداد يوضح حقيقة انفصاله عن ايمي سمير غانم .. سميرة محسن توجه رسالة لـمحمد رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرز فى السطور التالية :

يسافر الفنان محمد صبحى إلى المملكة الأردنية، غدا الأربعاء، لتكريمه عن مجمل أعماله الفنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك خلال احتفال ضخم على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية تقيمه وزارة الثقافة الأردنية بقيادة الوزيرة هيفاء النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان محمد صبحى، عرض مسرحيته الجديدة نجوم الظهر على مسرح مدينة سنبل بالطريق الصحراوي.

حلّت الفنانة القديرة د. سميرة محسن ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى.

ولعبت الدكتورة سميرة محسن كأستاذ بمعهد فنون مسرحية، دورا كبيرا معه حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم.

كشفت الفنانة القديرة سميرة محسن عن رأيها فى طبيعة برامج تلميذها بالمعهد العالى للفنون المسرحية الفنان رامز جلال ، حيث أكدت انه بمثابة مقدم برامج ، وقد أتجه الى تقديم البرامج بجانب لا يتوقف من حين لأخر لتقديم عمل فنى .

رد الفنان حسن الرداد ، على خبر انفصاله عن الفنانة ايمي سمير غانم ، خاصة بعد تدوال شائعات حول حقيقة انفصالهم .

ونشر حسن الرداد عبر خاصية الاستورى بصفحته الشخصية على انستجرام ، صورة لباقة ورد على شكل قلب ، ومكتوب عليها من ايمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلاده

تنطلق النجمة ياسمين رئيس في أول بطولة مسرحية لها من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، والتي تتعاون فيها مع دينا الشربيني.

المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

انضمت الفنانة مايا دياب إلى قائمة الفنانات اللاتى أعلن عن ترحيبهن بفكرة تجميد البويضات ، أو إقدامهن عليها ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الفنانات اللاتى أعلن بعضهن للخضوع الى التجربة ، وأخريات كشوفن انهن يفكرن فى الأمر بعد عدة سنوات.

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ليلى علوى ويسرا ومحمد منير وزينة وأنغام وسميرة سعيد وهانى شاكر وهانى رمزى.