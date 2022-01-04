تعليمات جامعة الأزهر للطلاب في الامتحانات.. أبرزها الحضور قبل اللجنة بساعة

أعلنت جامعة الأزهر، عن تعليمات الامتحانات لطلاب جامعة الأزهر في مختلف الكليات.

وشددت جامعة الأزهر، على الطلاب، بضرورة الحضور إلى مقر لجنة الامتحان قبل موعد بداية الامتحان بساعة على الأقل مرتديا الطالب أدوات الحماية المناسبة والمتعلقات الشخصية من الكمامة الطبية وزجاجة المطهر وزجاجة المياه الخاصة به، ونزع الكمامة للمراقب للتعرف على هويته.

وحظرت جامعة الأزهر، الطلاب من اصطحاب الهواتف المحمولة على الإطلاق داخل مقر لجنة الامتحان ، أو تسليمه للملاحظ حتى لا يتعرض الطالب للتحويل إلى مجلس تأديب.

كما نبهت جامعة الأزهر على الطلاب، بضرورة اصطحاب الطالب بطاقة الرقم القومي ووضعها أمامه طوال مدة الامتحان، وعدم التزاحم أو التجمع أو الوقوف أمام بوابات الكلية والحفاظ على المسافات الآمنة بينه وبين زملائه.

وأكدت جامعة الأزهر، على الطلاب بضرورة إحضار جميع الأدوات الخاصة بكل طالب كالآلة الحاسبة والأدوات المكتبية اللازمة التي يحتاجها الطالب داخل اللجنة لأنه لا يسمح بتداول الأدوات بين الطلاب داخل اللجان.

وشددت جامعة الأزهر على الطلاب بعدم اصطحاب أي أوراق أو مذكرات داخل مقر لجنة الامتحان ، وينبغي على الطلاب كتابة جميع البيانات على ورقة الإجابة في بداية اللجنة بالحبر الجاف الأزرق أو الأسود.

ونبهت جامعة الأزهر على الطلاب في نهاية الامتحان بأن يستدعي مراقب اللجنة لتسليم ورقة الإجابة والطالب جالس في مكانه.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب الذين يشعرون بارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو أي أعراض مرضية أن يبلغ رئيس اللجنة فورا لاستدعاء الطبيب المعالج.

وينبغي على الطلاب عند استخدام دورات المياه بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون وتطهيرها مستخدما زجاجة المطهر.

